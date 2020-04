Coronanedtur koster hoteller og restauranter 1 mia. kr. om ugen

Hotel- og restaurationsbranchen vil først have genvundet kræfterne i 2023, vurderer brancheorganisation.

Coronakrisen har fået danske hoteller og restauranter til at stå gabende tomme, og branchen kommer dette forår til at miste omsætning for 16 mia. kr., eller hvad der svarer til 1 mia. om ugen.

Det vurderer brancheorganisationen Horesta, der er alarmeret over den voldsomme nedtur for hotel-, restaurations- og turistbranchens 20.000 virksomheder.

»Det er så slemt, som det kan blive,« siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i Horesta.

Coronavirussen har tvangslukket de fleste restauranter, og stort set alle hotelbookinger er aflyst. Hotellernes omsætning er nu på 10 pct. af det normale, mens restauranterne, der stadig kan sælge takeaway, er dykket til 20 pct. af det normale.

»Vi er nok ude i udgangen af 2023, før vi kan forvente at have en tilstand, der er som før corona tog fart,« siger Katia Østergaard, der betegner finanskrisen i 2008 som tæt på ”det rene vand” i forhold til den aktuelle situation.

Hele turismen er på vej ud over afgrunden. Allan Agerholm, adm. direktør, BC Hospitality Group

BC Hospitality Group, der driver flere store hoteller i København og Bella Center, afskedigede i marts godt 300 ansatte og har sendt yderligere 200 hjem med lønkompensation. Omsætningen er dykket til under 10 pct. af det normale.

»Hele turismen er på vej ud over afgrunden, for vi ved heller ikke, om støttepakkerne kører efter den 9. juni eller ej. Så lige nu må vi bare sige, at vi står som kæmpestore spørgsmålstegn,« siger Allan Agerholm, adm. direktør i BC Hospitality Group.

Halvdelen af sandwich-kæden Sunset Boulevards 45 restauranter er lukket, og salget er dykket med 30-35 pct., oplyser adm. direktør Jens Broch. Han glæder sig dog over, at takeaway-salget er steget med næsten 80 pct.

»Det er en svær tid at drive forretningen i Danmark i. Det er virkelig udfordrende. Men vi er hjulpet af de gode takter, der er i vores onlinesalg og takeaway-salg,« siger Jens Broch.

Horesta foreslår en række særlige tiltag for at hjælpe hotel- og turisterhvervet. Bl.a. skal de eksisterende hjælpepakker være mere fleksible, momsen på hotel- og restauranter skal sænkes, og virksomheder skal have fradrag for overnatninger og bespisning.

»Alle de tiltag, der er kommet med hjælpepakkerne, er gode og har virkelig hjulpet, ingen tvivl om det. Men det er, med al respekt, omkostningssiden, de dækker. Vi har ingen omsætning. Og vi går ind i en sæson, hvor rigtig mange virksomheder skal tjene deres penge for hele året,« siger Katia Østergaard fra Horesta.