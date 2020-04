Med vaskehaller over hele landet tjener fitnessmilliardæren Henrik Rossing og hans familie millioner på at vaske beskidte biler.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Vaskehallerne kører for fulde drøn hos den danske fitnessmilliardær Henrik Rossing og hans familie. De har brugt millioner på at opbygge en landsdækkende bilvask-kæde under navnet Wash World.

Og investeringen begynder nu for alvor at kaste penge af sig.

Et nyt regnskab fra selskabet bag Wash World viser, at kæden sidste år tjente 6,9 mio. kr. Dermed har familien Rossing rundet et samlet overskud på 10 mio. kr., siden de i 2013 åbnede deres første bilvask.

I ledelsesberetningen i regnskabet lyder det kortfattet, at Wash World har »fulgt sine langsigtede vækstplaner og investeret i nye lokationer.«

»Årets resultat anses for tilfredsstillende,« skriver ledelsen.

Henrik Rossing er største ejer i Wash World og adm. direktør. Men det er ikke beskidte biler, han har bygget sin formue på.

Den diskrete erhvervsmand er blevet kaldt Danmarks ukronede fitnesskonge og blev milliardær, da han i 2015 solgte sin fitnesskæde, Fitness World, til den norske kapitalfond FSN Capital.

Nu har han sammen med sin fætter Jesper Rossing og andre familiemedlemmer gjort vaskehaller til en god forretning. Og konceptet minder om det, man ser i Fitness World.

Kunder køber et månedligt abonnement og kan så få vasket deres bil på alle 44 Wash World-lokationer rundt om i landet. I ubegrænset omfang - alt efter kategorien af medlemskab - eller med enkeltstående betalinger.

Vask kan også bestilles og betales på forhånd over nettet. Og konceptet ser ud til at ramme rent ind.

Bruttofortjenesten i Wash World er steget fra 29 mio. kr. til 52 mio. kr. Egenkapitalen er blevet polstret, og antallet af ansatte er vokset fra 16 til 32.

Det nye overskud betyder også, at Wash Worlds revisor ikke længere sår tvivl om den fortsatte drift. Han har i tidligere regnskaber hæftet sig ved Wash Worlds gæld og nævnt, at selskabet er afhængigt af ejernes velvilje til at stille den fornødne kapital til rådighed.

Den bemærkning fremgår ikke af det nye regnskab.