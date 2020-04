De seneste tre uger har USA fået næsten 17 mio. nye ledige

Strømmen af ledige i USA fortsætter med at ligge tårnhøjt. I sidste uge meldte 6,6 mio. amerikanere sig ledige, viser netop offentliggjorte tal fra U.S. Department of Labor.

Det store antal ledige kommer oven på to rekorduger med henholdsvis 3,3 mio. ledige og 6,6 mio. ledige. Dermed er 16,5 mio. amerikanere blevet arbejdsløse på blot tre uger under coronakrisen.

»Det er en vanvittig stigning, der viser at det amerikanske arbejdsmarked har bevæget sig ind i en nedtur, hvis lige vi aldrig har set før. Og der er desværre ikke noget, der tyder på at nedturen stopper. Det bliver derfor også en ubehagelig gyser, at følge de amerikanske job- og arbejdsløshedstal over de kommende uger og måneder. Som tingene ser ud nu, så vil næste måneds jobrapport for april formentlig vise et jobtab på op imod 20 mio. personer. Det er vanvittige tal, der er svære at begribe og hvis lige vi aldrig har set før,« siger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Også cheføkonom Allan Sørensen fra DI er lettere rystet.

»Udviklingen i USA er utrolig trist for amerikanerne, men det vil også sætte dybe spor i resten af verdensøkonomien og dansk eksport. Lavere vækst i amerikansk økonomi vil trække hele verden ned i tempo, og dansk eksport står over for et sandt rædselsår. Alene eksporten til USA vil falde med et tocifret milliardbeløb i 2020,« siger Allan Sørensen.

Inden coronakrisen var det højeste antal 695.000 på en uge. Dette tal blev nået tilbage i 1982. Under finanskrisen nåede tallet op på 665.000 i marts 2009.

Men nedlukningen af store dele af den amerikanske økonomi i bestræbelserne på at stoppe spredningen af corona har altså slået alle rekorder med flere længder.

Det overgår med hastighed og antal langt finanskrisen i 2008. Man skal efterhånden tilbage til Den Store Depression, der blev udløst af krakket på Wall Street i 1929, for at finde noget, der minder om det.

Det kan være vanskeligt at sammenligne nedturs perioder 1:1, og det gælder også den nuværende krise i sammenligning med Depressionen.

Dengang nåede arbejdsløsheden på sit højeste op på omkring 15 mio. jobsøgende svarende til en arbejdsløshedsprocent på knap 25 pct. i 1933.

Ser man alene på antallet af arbejdsløse, vil det tal uden tvivl blive slået klart under denne krise med corona-udbruddet.

Men der er flere problemer med den direkte sammenligning. Her er bare et af dem.

Eksempelvis havde USA i 1933 blot 125,6 mio. indbyggere. I 2019 boede der 329 mio. mennesker.

Det vil sige, at der i dag er 2,6 gange flere indbyggere end i 1933.

Hvis man bare fremskriver det lineært betyder det, at der skal være næsten 40 mio. arbejdsløse for at det ”rene” arbejdsløshedstal kan sammenlignes med 1933.