Flere lande stopper brugen af populær videotjeneste

Videotjenesten Zoom, som har vundet indpas verden over efter coronakrisens hærgen, bliver nu suspenderet i flere lande.

Overalt i verden har alt fra forretningsfolk, studerende, undervisere og private de seneste måneder logget ind via den digitale videotjeneste Zoom for at kunne kommunikere med hinanden, mens verden er lukket ned som følge af coronavirus.

Nu har flere lande imidlertid valgt at stoppe eller sætte restriktioner for brugen af den populære tjeneste som følge af hacking og »meget alvorlige hændelser«.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Singapore, Tyskland og Taiwan er blandt de lande, som har valgt at gribe ind over for brugen af Zoom.

Ifølge Reuters sker det efter flere sikkerhedsbrud, hvor uautoriserede har hacket brugernes opkald og delt indhold i videokonferencer, som de egentlig ikke burde have adgang til.

Fredag oplyser Singapores uddannelsesministerium, at landet helt har suspenderet brugen af videotjenesten for undervisere efter, at det kom frem, at der har været alvorlige problemer med tjenesten.

En af hændelserne involverede ifølge ministeriet »uanstændige billeder«, som optrådte på studerendes skærme, mens de modtog hjemmeundervisning via videotjenesten. Ligesom flere ukendte mennesker ifølge lokale medier fremsatte »dystre kommentarer under streaming med en teenagepige«, der også modtog fjernundervisning.

»Dette er meget alvorlige hændelser. MOE (Uddannelsesministeriet red.) undersøger i øjeblikket begge tilfælde og vil indgive en politirapport, hvis det er berettiget,« udtaler Aaron Loh fra Singapores uddannelsesministerium ifølge Reuters.

Han understregede desuden, at ministeriet vil rådgive underviserne i brugen af appen bl.a. ved at kræve login og opfodre underviserne til ikke at dele mødelinket med andre end de studerende, som er berettiget til at modtage undervisning via linket.

Tidligere har det også været fremme, at kommunikationen via Zoom ikke er krypteret samt at trafikken ledes gennem Kina.

Det har fået det tyske udenrigsministerium til at forbyde ansatte at bruge Zoom-appen til videokonferencer.

Ifølge en opgørelse lavet af Hurun Report, som viser, hvordan udbruddet af coronavirus har ramt formuerne hos verdens rigeste, er en af dem, som har vundet stort på krisen Zoom-stifteren Eric Yuan.

I februar og marts voksede hans samlede formue med 77 pct. fra 4,5 mia. dollars til 8 mia. dollars.

Ifølge Reuters har virksomheden bag Zoom udviklet en 90-dages plan for at løse sikkerhedsspørgsmålene ved brug af tjenesten.