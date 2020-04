Dansk milliardkoncern lagt ned af hackere

Hackerne kræver løsepenge, men det kan de glemme alt om, siger direktøren.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske milliardkoncern Desmi, der producerer pumper, er blevet ramt af et storstilet hackerangreb, som har nedlagt samtlige af selskabets it-afdelinger verden over.

Det oplyser Desmi i en pressemeddelelse.

Cyberkriminelle er via en mail kommet ind bag virksomhedens sikkerhedssystemer, oplyser ejer og direktør Henrik Sørensen. Eksterne eksperter arbejder lige nu på højtryk for at genoprette it-systemerne.

»Den første del af vores systemer er oppe og køre igen om nogle dage. Resten inden for et par uger,« siger Henrik Sørensen.

Desmi tør endnu ikke spå om, hvor store konsekvenser hackerangrebet får. Men motivet bag angrebet står klart: Det handler om penge.

Hackerne kræver løsepenge af Desmi, som sidste år havde et rekordoverskud på 230 mio. kr. Men det kan svindlerne glemme alt om.

»Vi vil under ingen omstændigheder finansiere kriminelle på den her måde,« siger Henrik Sørensen til Nordjyske.

Desmi har hovedsæde i Nørresundby og har en lang historie bag sig. Virksomheden blev grundlagt for 185 år siden og har således overlevet nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864, to verdenskrige og talrige økonomiske kriser.

Henrik Sørensen tiltrådte som topchef i Desmi i 1996, og han har siden løbende øget sin ejerandel i firmaet, således at han og familien i dag er hovedaktionær.

Planen er at sælge virksomheden, hvilket vil gøre familien til milliardærer.

Desmi sælger pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien på de globale markeder. Det skaffede sidste år en omsætning på knap 1,6 mia. kr.