Hotelmanden, der på papiret er god for næsten 10 mia. kr., forklarer i en ny podcast, hvorfor hans egne midler ikke er nok til at redde hotelkæden Nordic Choice og selskabet bag bl.a. Spies.

Den norske hotelmilliardær Petter Stordalen står på kanten af afgrunden og har tiden imod sig i kampen for at redde sit livsværk.

Men han kan ikke redde det alene. Det fortæller han i en ny podcast, ifølge det norske erhvervsmedie E24.no.

Petter Stordalens hotelkæde Nordic Choice er hårdt ramt af coronakrisen og har måttet lukke adskillige hoteller og fyre tusindvis af ansatte.

Også Petter Stordalens rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group, der omfatter Spies, Ving og Tjæreborg samt flyselskabet Sunclass Airlines, er i store vanskeligheder.

Men selvom den stenrige nordmand med den excentriske adfærd og de store armbevægelser på papiret er god for næsten 10 mia. kr., har han ikke råd til ene mand at holde sit imperium kørende.

»Det er vigtigt at forstå, at min formue ligger i mine selskaber. Jeg har ikke de penge på min konto, de ligger ikke i banken,« siger Petter Stordalen i podcasten Stormkast.

I Norge har det vakt opsigt, at Petter Stordalen i sidste måned offentligt gik ud og bad regeringen om hjælp til at redde det livsværk, som han har brugt 24 år på at opbygge.

»Vi står på kanten af afgrunden,« sagde Stordalen, som bad om hjælp i form af en hjælpepakke til den nødlidende hotel- og rejsebranche.

Den 57-årige hotelmilliardær kan godt forstå, at nogle mener, han selv bør have råd til at redde sine forretninger. Men Stordalen påpeger, at hans værdier ligger i hotellerne, rejseselskabet, ejendomme og andre selskaber, han er investeret i.

Og hele den portefølje er på få uger blevet meget mindre værd, fordi coronapandemien har skubbet den helt ud på kanten.

Hotelkæden Nordic Choice, der er Skandinaviens største, brænder lige nu millioner af hver dag. Der er nærmest ingen gæster - og dermed næsten ingen indtægter.

Dertil kommer de mange millioner, som lige nu fosser ud af rejsekoncernen Nordic Leasure Travel Group. Petter Stordalen købte rejsekoncernen i oktober sidste år sammen med kapitalfondene Altor og TDR Capital. Ifølge Dagens Næringsliv var Stordalens andel af købet 1,5 mia. kr., og DNB - Norges største bank - har angiveligt pant i hans aktier.

Udover en lang række hoteller i Norge ejer Petter Stordalen også adskillige hoteller i Danmark, bl.a. det femstjernede luksushotel Skt. Petri og Comfort Hotel.

Han har også skudt 1,5 mia. kr. i at opføre et nyt luksushotel på den gamle postgrund ved Tivoli og Hovedbanegården.