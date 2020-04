Men der er delte meninger om, hvorvidt stormagasinet er en dårlig forretning for dens velhavende ejer.

Det kendte københavnske stormagasin Illum vil være det mest eksklusive og luksuriøse stormagasin i Norden. Men der er ikke meget luksuriøst over stormagasinets regnskaber.

For syvende år i træk er der hul i kassen, viser et nyt regnskab, og det samlede underskud i perioden løber op i 475 mio. kr.

Dermed har Illum indtil videre været et dyrt bekendtskab for den thailandske ejer, Central Group, der købte stormagasinet i 2013.

Illum med adresse midt på Strøget i København har de seneste år været gennem en større modernisering, der har kostet over en halv mia. kr. Sidste år blev der postet 32 mio. kr. i ombygningen.

En lang række luksusbrands er flyttet ind i det hæderkronede stormagasin, men de dyre mærker har ikke kunnet gøre Illum til en profitabel forretning.

Godt nok steg omsætningen i 2019 med 11 pct. til 783 mio. kr. Men der var et underskud efter skat på 94 mio. kr.

»Dette er i overensstemmelse med forventningerne udmeldt i seneste årsregnskab. De planlagte investeringer fortsætter i henhold til den langsigtede strategi,« skriver ledelsen i det nye regnskab.

Hvorvidt Illum reelt er en dårlig forretning for den thailandske ejer er der faktisk delte meninger om.

I 2018 sagde adm. direktør Jeanette Aaen i et interview med Berlingske, at alt går efter planen, og at det er medierne og omverdenen, som ikke har forstået, hvordan det hele hænger sammen.

Illum består nemlig af to forskellige selskaber. Der er selve driftsselskabet, Illum A/S, som regnskabstallene i denne artikel stammer fra. Og så er der ejendomsselskabet Illum Østergade 52 ApS, der ejer ejendommen på Strøget, som Illum ligger i.

Ejendomsselskabet har over de senere år bogført store overskud, som ifølge Illum-direktøren opvejer tabene i driftsselskabet.

Der er imidlertid et aber dabei.

De store overskud i ejendomsselskabet skyldes primært opskrivninger af ejendommens værdi. Det er altså først den dag, ejendommen sælges, at opskrivninger kan veksles til "rigtige" penge.

Ser man bort fra opskrivningerne og kigger udelukkende på drift og indtjening, går det samlede regnestykke stadig i minus.

I år forventer Illum-ledelsen, at regnskabet igen vil være præget af de mange ombygninger. Dertil kommer coronapandemien, som har tvunget Illum til midlertidigt at lukke og sende størstedelen af sine ansatte hjem.

»Selskabet undersøger, hvorledes regeringens hjælpepakker kan hjælpe koncernen igennem den økonomiske krise, og ledelsen vurderer, at der ikke er usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften,« skriver Illum i sit regnskab.

Bag Illum står den velhavende thailandske Chirathivat-familie, der åbnede sin første butik i Bangkok i 1950'erne. I dag ejer familien tusindvis af butikker og en lang række stormagasiner verden over - heriblandt danske Illum.