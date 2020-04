Bill Gates: De færreste lande får topkarakter for corona-reaktion

Microsoft-grundlæggeren mener, at manglende investeringer og forberedelse er skyld i, at store dele af verden er kommet i "ukendt farvand".

Bill Gates er ikke videre imponeret over flere landes reaktioner på den coronavirus-pandemi, der nu har spredt sig til store dele af verden.

Det siger han til BBC.

Microsoft-grundlæggeren siger til det britiske medie, at han mener, at manglende investeringer i teknologi og manglende forberedelse er skyld i, at nogle lande er blevet ramt hårdt af pandemien.

»Vi vil uden tvivl se tilbage og ønske, at vi havde investeret mere, så vi hurtigere kunne have alle de diagnosticeringer, vacciner og medicin, vi har brug for. Vi underinvesterede,« siger Bill Gates søndag til BBC Breakfast.

»Nu er vi her. Vi har ikke øvet os på en sådan situation, og derfor er vi i ukendt farvand med hensyn til både de sundhedsmæssige og økonomiske fremgangsmåder,« siger Bill Gates.

Han har den seneste tid udtalt sig en del om coronavirus, ligesom han i denne uge udtalte, at han ville yde finansiering af nye fabrikker til potentielle coronavirusvacciner.

Han er heller ikke den eneste teknologiiværksætter, der har valgt at smide penge efter kampen mod coronavirus. Medstifter og administrerende direktør for det sociale medie Twitter, Jack Dorsey, skrev onsdag på Twitter, at han vil donere en milliard dollars til kampen mod coronavirusset.

Også Amazon-direktør Jeff Bezos har doneret 100 millioner dollars til tiltag, der sørger for nok mad under krisen. Derudover har Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg tilbudt at give mere end 25 millioner dollars til forskning gennem Bill Gates’ fond.