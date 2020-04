Havneterminalerne bliver de kommende uger presset på kapaciteten, eftersom flere skibe med varer bestilt før nedlukningen af Europa er er begyndt at ankomme.

Europæiske havneterminaler står over for at brænde inde med en overflod af leverancer, i takt med at forsinket gods afskibet fra Asien ankommer og aflastes de kommende uger. Problemet er nemlig, at ingen vil have varerne.

Det skriver Financial Times.

Store dele af varerne er blevet bestilt i perioden, efter Kina havde lukket ned som følge af coronavirus. På det tidspunkt var Europa endnu ikke ramt af virusudbruddet, og efterspørgslen på kinesiske varer havde ophobet sig.

Nu lander varerne langsomt, men sikkert i europæiske havne som Hamborg, Rotterdam og Antwerpen, men eftersom virksomheder og butikker er lukket, er frygten for en flaskehals i havnene steget.

»Lasten ankommer til Europa, og ingen vil have den – det er problemet. Du vil have fire til fem uger, før lagerbeholdningen begynder at hobe sig op i havnene,« fortæller Lars Jensen, adm. direktør i den danske virksomhed SeaIntelligence Consulting, der specialiserer sig i shipping.

»Importørerne kommer til at få problemer med overfyldte varehuse og store mængder varer, som de er nødt til at modtage, selvom de realistisk set ikke er i stand til at afsætte dem,« siger han.

Financial Times skriver, at tre-fjerdedele af varer importeret til EU ankommer til havs, mens 30 pct. af handlen indenfor unionen foregår via skib. En ophobning kan derfor få konsekvenser for distributionsnetværket.

Havneoperatørerne oplyser til avisen, at de er beredte på at modtage containere, som i værste tilfælde ikke kan sendes videre fra havnen.

Antallet af containere er ikke usædvanligt for denne tid af året, men afmatningen i efterspørgslen, som har videre konsekvenser for de forretningsdrivende, kan gøre det svært at levere tidligere bestilt gods.

Det gælder især varer, som er ikke-nødvendige. På Zeebrugge Havn i Belgien, som er verdens største modtager af køretøjs-leverancer, opbevarer man lige nu tusinder af uafhentede biler. Havnen har sågar været nødsaget til at lægge grus for at gøre ekstra plads til parkering.

»De seneste tre uger er flere terminaler blevet konfronteret med problemer vedrørende indkommende gods og mangel på lagerplads,« udtaler havnechef Rik Goetinck til Financial Times.

Herhjemme i Danmark er man klar over problemet, men man oplever ikke i samme grad udfordringer med lagerplads som i de større transithavne, fortæller Nicolai Krøyer, kundechef ved Aarhus Havn, til Finans.

»Vi ved, at det kan blive et fænomen. Hvis der kommer et større skyld af gods samtidig med, at der ikke er det samme aftræk her, kan der selvfølgelig ske en ophobning af containere på Aarhus Havn,« siger han.

Nicolai Krøyer mener, at det er umuligt at spå om omfanget af sådan en situation, men at havnen, som er Danmarks største målt på omsætning, har mulighed for at udvide sin kapacitet, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Vi har alternativer klar, som kan bruges til midlertidige lagre. Og så kan vi altid gå i højden, ved at stable containerne et eller to lag containere højere op, hvilket skaber den ekstra kapacitet,« siger Nicolai Krøyer.