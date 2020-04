Regeringens skrækscenarie er afblæst. Danmark skal ikke ud i en storkonflikt oven i coronakrisen, da otte ud af 10 har stemt ja til de nye overenskomster for de næste tre år.

De nye overenskomster for de næste tre år bliver stemt hjem med et overvældende flertal.

Resultatet af urafstemningen blandt godt 600.000 privatansatte blev offentliggjort kl. 12 og var med spænding imødeset af såvel regeringen som arbejdsgiverne og fagbevægelsen. Et nej i dag ville nemlig have kastet landet ud i en storkonflikt på det private arbejdsmarked oven i coronakrisen.

Alle bange anelser blev gjort til skamme, da ja-procenten var 79,8 pct. med en stemmeprocent på 57,6 pct.

Den seneste private storkonflikt var i 1998, der bl.a. resulterede, at danskerne hamstrede gær i stor stil.

Især resultatet af urafstemningen i 3F var imødeset med betydelig spænding, men Finans erfarer, at samtlige grupper i landets største fagforening også har stemt ja til overenskomsten denne gang.

Sammenkædningsregler ved urafstemningen gør, at et ja fra de helt store fagforbund er ensbetydende med et samlet ja.

Overenskomsterne kan variere i form og indhold, men fastlægger grundlæggende vilkår som barsel, pension, efteruddannelse, opsigelsesregler, mindsteløn, elevløn og meget andet på det private arbejdsmarked.

Mest markant i denne overenskomstforhandling er, at den såkaldte fritvalgskonto stiger fra 4 pct. af lønnen i dag til 7 pct. af lønnen om tre år. Kontoen giver den enkelte medarbejder frit valg ifht. om pengene skal trækkes ud som ekstra løn, sættes af til pension eller betale for nedsat arbejdstid.