Konkursramt hofleverandør er blevet opkøbt

Den 137 år gamle fiskevirksomhed Jacob Kongsbak Lassen har nu fået mulighed for at leve videre.

Den 137 år gamle fiskevirksomhed Jacob Kongsbak Lassen fra København meddelte i marts til sine leverandører, at det ikke længere var muligt at betale regningerne.

Nu er virksomheden, som også er kongelig hofleverandør, blevet opkøbt af Kalu og Skagerak Fiskeeksport og får dermed mulighed for at leve videre i partnerskab med disse parter.

Det oplyser køberne Kalu og Skagerak Fiskeeksport i en pressemeddelelse.

“For os giver det mening at være med til at sikre Kongsbaks fremtidige drift, da vi mener, det er en vigtig leverandør i vores industri af højkvalitetsprodukter til restaurations- og fødevarebranchen. Vi har den samme kundeportfolio af kvalitetsbevidste kokke og restauranter, som er vant til et eksklusivt sortiment og en ultra høj servicegrad," siger administrerende direktør Thomas Høy fra Kalu og fortsætter:

"Over tid vil der være mange synergier vi kan trække sammen, ud over at begge virksomheder har stolte traditioner indenfor hver deres område, hos Kongsbak er det friskfanget højkvalitetsprodukter af fisk og skaldyr, hos Kalu er det kød, fjerkræ, charcuteri, ost og specialiteter. Det giver god mening for vores kunder."

Jacob Kongsbak Lassen er en familievirksomhed, som har eksisteret i 137 år. 20 af årene i Kødbyen i København. Indtil 2020 blev virksomheden drevet af 5. generation Jacob Kongsbak, der har været en del af virksomheden siden barnsben.

I marts meddelte firmaet til sine kreditorer, at der i den kommende tid ikke ville blive betalt regninger udstedt til den efterhånden 137 år gamle fiskevirksomhed, og dens hjemmeside blev ved samme lejlighed lukket ned for en stund.

Kalu A/S og Skagerak Fiskeeksport A/S, der overtager virksomheden, fortsætter som hidtil med varetagelse af den daglige drift.