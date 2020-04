Dansk modekoncern bag Wagner og Tøjeksperten går i betalingsstandsning

Modetøjsvirksomheden PWT, som står bag butikskæder som Wagner og Tøjeksperten, er gået i betalingsstandsning.

Modebranchen lider i coronakrisen, og nu har ledelsen i det danske modeselskab PWT, som har kapitalfonden Polaris som storaktionær, valgt at indgive en formel betalingsstandsning.

PWT står blandt andet bag butikskæderne Tøjeksperten og Wagner, men selvom selskabet var begyndt at vise gode takter, inden coronavirussen brød ud, er PWT nu under så stort pres på likviditeten, at der ikke er andre udveje, fortæller adm. direktør Ole Koch Hansen.

»Det gik rigtig godt sidste år og de første måneder af året. Men så får vi lukket alle vores butikker ned midt i marts, og selvom hjælpepakkerne kommer på banen, så er det ikke nok, når vi ikke får nogen penge i kassen og har sendt 86 pct. af vores medarbejdere hjem,« lyder det fra Ole Koch Hansen, som understreger, at regeringens hjælpepakker slet ikke er nok for den pressede modebranche.

»Vi har ikke andre muligheder end gå i formel rekonstruktion og så få rebet sejlene og kigge fremad igen,« siger Ole Koch Hansen.

Foruden butikskæder er PWT et engrosselskab og står bag mærker som Bison Lindbergh og Junk de Luxe. Målet med rekonstruktionen er at sikre en reorganisering af virksomheden og fortsætte driften, lyder det fra Ole Koch Hansen. Han indrømmer, at det bliver en noget slankere udgave af PWT, der nu skal formes.

PWT beskæftiger i dag omkring 700 medarbejdere.