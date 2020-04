Verdens største supermarkedkæde kræver ansatte bruger mundbind

Salget i den amerikanske supermarkedskæde Walmart er eksploderet under coronakrisen. Nu skal ansatte bære mundbind for at mindske smitten.

Fra mandag vil samtlige medarbejdere i verdens største supermarkedskæde Walmart blive påkrævet at bruge mundbind eller på anden måde dække deres ansigt, når de møder på arbejde. Det sker i forsøget på at mindske spredningen af coronavirus, som siden sit indtog har fået salget af alt fra dagligvarer til hårtrimmere til at eksplodere i den amerikanske supermarkedskæde, skriver CNBC. I alt har kæden, som er den største private arbejdsgiver i USA, omkring 1,5 mio. ansatte, og det er altså dem, der fra mandag vil blive pålagt at beskytte sig mod coronavirus, når de møder på arbejde. Medarbejderne kan enten vælge at medbringe egne mundbind eller bruge dem, som virksomheden stiller til rådighed. Samtidig opfordrer kæden sine kunder til at bære masker eller andet, når de besøger de mange butikker. Kæden har tidligere udtalt, at også termperaturmålinger af medarbejderne vil blive indført i forsøget på at mindste spredning af coronavirus. De nye tiltag kommer i kølvandet på, at Walmarts salg de seneste uger er eksploderet som følge af coronakrisen. Alt fra salg af dagligvarer til hårtrimmere er gået i vejret, og det har resulteret i, at den gigantiske supermarkedskæde alene den seneste måned har hyret 150.000 nye ansatte. Læs også Verdens rigeste familie hyrer 5.000 nye ansatte om dagen Walmart har desuden meddelt, at den vil tilføje yderligere 50.000 medarbejdere til medarbejderstaben. For at kunne ansætte hurtigt nok har Walmart forkortet ansættelsesprocessen fra to uger til 24 timer. Jobansøgere kan nøjes med at sende en sms, og Walmart samarbejder med 70 forskellige firmaer, der hjælper med at finde arbejdskraften. Walmart har 11.500 butikker i 27 lande har den snart 60 år gamle supermarkedskæde, og bag hele foretagendet står verdens rigeste ikke-royale familie. Walton-familien ejer lige knap halvdelen af Walmart-imperiet, og gennem årene har familien opbygget en formue, der i dag anslås til 1.300 mia. kr. Relaterede Artikler Verdens største supermarked: Nu er vi nået til trimmer- og hårfarvefasen

