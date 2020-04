Coronapandemien har sat en midlertidig stopper for den normalt så indbringende grænsehandel. Det rammer en af landets rigeste familier hårdt.

En af Danmarks rigeste og mest succesfulde erhvervsfamilier er lige nu hårdt ramt af coronapandemien.

Fleggaard-familien, der står bag de indbringende grænsehandelsbutikker af samme navn, har måttet tage drastiske midler i brug, efter at både Danmark og Tyskland har lukket sine grænser.

Det midlertidige dødsstød til grænsehandlen betyder, at familiekoncernen har lukket syv ud sine otte Fleggaard-butikker samt syv ud af ni Calle-butikker.

Dermed har coronakrisen sat en brat stopper for den enorme handel med slik, sodavand, dåseøl og cigaretter, som i en lang årrække har indbragt store millionbeløb til Fleggaard-familien.

Finans har forsøgt at få en kommentar fra adm. direktør Lars Mose Iversen, men uden held.

Da Danmark og Tyskland for lidt over en måned siden lukkede deres grænser - og stemplede grænsehandel som et ikke-anerkendelsesværdigt formål til at krydse grænsen - blev i første omgang fire Fleggaard-butikker og fire Calle-butikker midlertidigt lukket.

Dengang kaldte Lars Mose Iversen situationen alvorlig.

»Det er klart, at den nye situation vil få store konsekvenser for os. Vi er ved at skabe os et overblik og vil over den kommende periode løbende tilpasse vores kapacitet og åbning i takt med efterspørgslen og omstændighederne i øvrigt,« sagde han til JydskeVestkysten.

Siden har både Danmark og Tyskland forlænget grænselukningerne. Som en konsekvens har Fleggaard-koncernen måttet lukke flere af sine butikker.

Selvom Fleggaard-familien også ernærer sig inden for grossisthandel, hoteldrift og billeasing udgør grænsehandlen den suverænt største del af familiens forretningsimperium.

På 10 år har grænsehandlen indbragt ejerfamilien over 2,5 mia. kr. og derved gjort familien til en af landets 20 rigeste.

Hele Fleggaard-koncernen er ejet af arvinger i tredje generation til den oprindelige stifter, Peter J. Fleggaard. Det er de tre søskende Birgitte, Ole og Susanne Fleggaard.

Historien om Fleggaard-koncernen, der sidste år omsatte for 7 mia. kr., begyndte med en lille kolonialhandel, som Peter J. Fleggaard åbnede i Padborg i 1926.

Butikken voksede sig hurtigt stor, og da sønnen Hans Frede Flegggaard i 1960'erne tog over efter sin far, gik det for alvor stærkt. Nu er det nærmest gået i stå.

Udover Fleggaard har den kendte grænsehandelsbutik Otto Duborg måttet lukke midlertidigt. Fakta, der er en del af Coop-koncernen, har også lukket en af sine grænsebutikker.