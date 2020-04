Milliardær bønfalder om hjælp til at redde sit flyselskab

Grundlæggeren bag Virgin Atlantic, Richard Branson, meddeler, at der bliver brug for statslig støtte, hvis flyselskabet skal overleve coronakrisen.

Flyselskabet Virgin Atlantic vil kun overleve coronakrisen, hvis det får økonomisk hjælp fra den britiske regering, meddeler grundlægger Richard Branson.

Virgin Atlantic har allerede anmodet om finansiel hjælp én gang om at komme i betragtning under de hjælpepakker, som den britiske regering har iværksat for at hjælpe erhvervslivet gennem coronapandemien.

Men indtil videre har det ikke været muligt at lande en aftale for Virgin Atlantic.

Det skriver Reuters.

I et åbent brev til sine ansatte siger Richard Branson, at han vil gøre alt for at holde flyselskabet på vingerne, men at det kræver støtte set i lyset af de mange usikkerheder, der er omkring flyrejser i øjeblikket og den uvisse tidshorisont for, hvor længe flyene skal blive på jorden.

Brevet, der også kan læses som en advarsel til regeringen, kommer efter Financial Times har erfaret, at Virgins første bøn om hjælp var blevet afvist i fredags.

»Vi ønsker hjælp i form af et lån på kommercielle vilkår, som vi betaler tilbage - og ikke gratis penge. På samme måde som de 600 mio. pund, regeringen lånte Easyjet for nylig,« skriver Richard Branson.

Fra den britiske regering har det siden marts lydt, at flyselskaber ikke skal regne med nogen særlig hjælp, men at de i stedet skal forsøge at skaffe penge fra aktionærer og »udtømme andre muligheder«, før de spørger staten om hjælp som en allersidste løsning.

På det seneste er milliardæren Branson, der ifølge Bloombergs milliardærindeks er god for 5,2 mia. dollars, blevet beskyldt for dobbeltmoral under coronakrisen og har været en yndet skydeskive for oppositionen i England, der har revset ham for at ville malke systemet i en national krisesituation.

Desuden har anklagen lydt, at det ikke hænger sammen at bede om statshjælp for milliarder samtidig med, at hans flypersonale er blevet pålagt at tage fri i otte uger uden løn.

Richard Branson forsvarer sig med, at de ansatte selv tog initiativet, og at han på trods af titlen som milliardær ikke råder over rede penge til at stå imod den akutte krise.

»Jeg har set mange kommentarer omkring min nettoformue – men den er udregnet på baggrund af værdier i alle dele af Virgin-koncernen i hele verden før denne krise. Det er ikke kontanter i en bank, der er klar til at blive hævet,« siger Richard Branson.

Han tilføjer, at der aldrig er trukket større beløb ud af Virgin som ren profit, men at det altid er sket med henblik på at investere, opbygge og skabe værdi i nye forretninger, skriver Reuters.

Virgin-grundlæggeren forsøger med et Twitter-opslag at tage til genmæle overfor de flere dårlige sager, der har vendt folkestemningen imod ham.

Bl.a. det faktum, at Branson har bopæl i "skatteparadiset" De Britiske Jomfruøer og ikke har betalt personlig indkomstskat til Storbritannien i 14 år, men nu forventer statshjælp.

Indtil videre har den 70-årige Virgin-ejer selv skudt 250 mio. dollars ind i forskellige dele af Virgin-koncernen under coronakrisen. Heraf er mere end 100 mio. tilflydt flyselskabet.

Virgin Atlantic, der blev grundlagt i 1984, har base i Storbritannien og beskæftiger 8.500 personer. 51 pct. af firmaet ejes af Bransons Virgin-koncern, og de sidste 49 pct. sidder det amerikanske flyselskab Delta Air Lines på.