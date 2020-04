Den danske it-virksomhed Queue-it har rundet en ny milepæl, men den heftige vækst koster. Det er dog helt efter planen, siger medstifter.

De sørger for, at internettet ikke bryder sammen, når danskernes årsopgørelse gives fri, eller når vi går shop-amok på black friday.

Og med en coronakrise, der har skubbet nethandlen voldsomt i vejret, er antallet af brugere hos den danske it-virksomhed Queue-it på kort tid eksploderet.

Queue-it står bag et virtuelt køsystem, der bruges verden over, og som forhindrer travle websites i at bryde sammen. Nu har over 10 mia. brugere stået i kø i systemet, siden trioen bag Queue-it lancerede det i 2010.

Ifølge direktør og medstifter Niels Henrik Sodemann er det hurtigtvoksende brugertal med til at validere idéen bag Queue-it.

»Det giver virkelig værdi til vores kunder,« siger han i en pressemeddelelse om sit virtuelle køsystem.

Queue-it er stiftet af iværksætter-trioen Niels Henrik Sodemann, Camilla Ley Valentin og Martin Pronk, der i 2010 fik Naturstyrelsen som den første kunde. Dengang hjalp Queue-it styrelsen med at holde styr på 169.000 ivrige jægere, der på samme tid skulle indberette omfanget af det vildt, de havde nedlagt det forgangne år.

Siden er det gået stærkt for de tre iværksættere, der i dag opererer i lande verden over og har flere store koncerner som kunder, heriblandt Ticketmaster og Dixons Carphone.

Idéen bag Queue-its virtuelle køsystem er, at hjemmesider skal kunne håndtere spidsbelastninger uden at bryde sammen. Det kan f.eks. være ved billetsalg til koncerter, eller når Skattestyrelsen udsender årsopgørelsen.

De brugere, der overstiger en hjemmesides kapacitet, når der er travlt, bliver via Queue-its system omdirigeret til en kø og må vente pænt som i en fysisk forretning på f.eks. at købe deres koncertbillet eller se, om der kommer penge tilbage i skat.

Selvom Queue-it nu har rundet 10 mia. brugere, er firmaets virtuelle køsystem endnu ikke nogen indbringende forretning.

Selskabet med hovedsæde i Ballerup har haft underskud fire år i træk med et samlet tab på 15,7 mio. kr.

I januar sagde medstifter Camilla Ley-Valentin til ITWatch, at det ikke var planen at give overskud lige foreløbig.

»Vi investerer meget kraftigt og omkring nul i overskud hvert år. Ville vi give overskud, kunne vi bare gøre det, men så skulle vi bremse for investeringer, og det ønsker vi ikke,« sagde hun.