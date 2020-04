EU-domstolen har afgjort, at priser på flybilletter skal fremstå med alle uundgåelige gebyrer.

Flyselskaber – heriblandt Ryanair – skal altid vise den fulde pris, når de reklamerer online med priser, slår EU-domstolen fast i en dom torsdag.

Den Europæiske Unions Domstol afsagde dommen på baggrund af en sag fra 2011, hvor de italienske konkurrencemyndigheder kritiserede Ryanair for, at deres priser på indlandsrejser ikke fremstod med moms og gebyrer for check-in samt visse kreditkort.

Derfor havde konkurrencemyndighederne tildelt Ryanair bøder for uigennemsigtighed og unfair konkurrence.

De italienske konkurrencemyndigheder argumenterede med, at disse forskellige ekstraudgifter var uundgåelige og derfor skulle fremgå helt fra begyndelsen af processen, når en kunde ville bestille flybilletter.

Ryanair var uenig og indbragte sagen for en italiensk domstol og appellerede en senere dom imod sig sammen med en opfordring til at prøve bødernes lovlighed ved EU-domstolen.

Nu har dommerne ved EU-domstolen i Luxembourg så talt og afgjort, at priser på flybilletter altid skal vises med de afgifter og gebyrer, som man kan forudse og er uundgåelige at ville komme til at betale i den sidste ende for en flyrejse.

F.eks. skal kredikortomkostninger vises sammen med gebyrer for check-in, der dog kan udelades i udgangspunktet for prisvisning, hvis der findes en gratis check-in-løsning.

De mere valgfri tillægsydelser må derimod gerne gemmes, indtil kunden påbegynder bookingprocessen, men de skal under alle omstændigheder fremstå transparente og klare, lyder dommen.

Domsafsigelsen gælder for Ryanair, men også alle øvrige flyselskaber.

Ryanair har endnu ikke forholdt sig til dommen, og hvordan den kommer til at påvirke måden at vise priser fremover i hele EU.