Kæmpe prishop på billetter, når flyene letter igen

Den internationale forening for flyselskaber er i gang med at kigge på en genåbning af flytrafikken, men med corona-restriktioner kan det blive 50 pct. dyrere at købe et sæde.

Med så godt som samtlige fly i verden parkeret på jorden, står en åbning og tilbagevenden til normal drift af luftfartstrafikken ikke lige for døren, men den internationale forening for flyselskaber IATA er ved at gøre klar til det.

Og når det sker, vil det blive med en række omkostninger, der uundgåeligt vil blive pålagt passagererne i sidste ende.

Det skriver The Independent.

Ifølge direktøren for IATA, Alexandre de Juniac, der taler på vegne af 290 flyselskaber, vil en kommende gradvis genstart af flytrafikken nemlig blive pålagt strenge restriktioner fra regeringer og sundhedsmyndigheder for at reducere smittespredning af coronavirus.

I den sammenhæng har IATA tilføjet to nye begreber:

»De-densification« handler om, at flyselskaberne skal reducere antallet af passagerer i hvert fly for at kunne opretholde afstand mellem dem med mindre tæthed.

»Neutralisation« betyder, at bestemte sæder skal forblive tomme, så de kan bruges til f.eks. sikkerhedszoner for flypersonalet eller karantæneareal.

Ifølge Alexandre de Juniac indebærer det, at på de kortere ruter vil det midterste sæde i hver række med tre blive neutraliseret – altså skulle stå tomt.

På et fly fra f.eks. Ryanair med plads til normalt 189 passagerer om bord, vil det kun blive tilladt at have 126 personer med.

»Det er en komplet forandring af forretningsmodellen for de flyselskaber, der opererer med den type fly på de kortere stræk,« udtaler IATA-chefen til The Independent.

Konsekvensen bliver, hvis en tredjedel af alle sæder ikke må sælges, og der skal opretholdes den samme indtægt for hver flyvning, at billetprisen vil stige med 50 pct.

Men det kommer også til at afhænge af udbuddet og efterspørgslen, hvor de fleste flyselskaber allerede nu er begyndt at reducere kapaciteten i en forventning om en langsom vækst på den anden side af coronakrisen.

Allerede nu har Kina, hvor en genåbning af flytrafikken er påbegyndt, udfærdiget en manual på 24 sider, der specificerer retningslinjerne til håndtering af coronavirus.

Heri fremgår det f.eks., at toiletter skal rengøres efter at være benyttet 10 gange, og der skal løbende tages temperatur på personer med mulig smitte. Desuden skal de bagerste tre rækker flysæder stå tomme til at kunne benyttes som karantæneområde, og toilettet bagved er reserveret til personer i karantæne.

Flypersonalet har ydermere sine egne udvidede sikkerhedszoner, men en af dem skal udelukkende holde tilsyn med passagerne og afholde sig fra tæt kontakt til det øvrige personale.

De seneste tal fra IATA peger på, at indtjeningen i flybranchen som helhed står til at falde med 55 pct. eller 490 mia. dollars i 2020. Og det skal ses i lyset af analysen for tre uger siden, der spåede om et fald på 44 pct.

»Udsigten for branchen bliver mørkere og mørkere for hver dag,« udtaler Alexandre de Juniac til AFP og tilføjer:

»Omfanget af krisen gør et opsving i form af et ”V” urealistisk. Realistisk set bliver det et ”U”, hvor indlandsruterne hurtigst kommer i gang og så senere det internationale marked.«

IATA har taget initiativ til at genstarte flytrafikken, hvor der er aftalt møder med flere regeringer i denne uge, men IATA kan endnu ikke sætte en tidshorisont på, da der bl.a. skal arbejdes for ens gældende regler i hele verden.