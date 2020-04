Lundbeck-ejer får overskud på 5,6 mia. kr. efter et godt aktie-år

2019 blev et rekordår for Lundbeckfonden, der næsten fordoblede overskuddet til 5,6 mia. kr. Nu er fonden 65 mia. kr. værd.

Der blev hentet 2,2 mia. kr. på aktiemarkedet i 2019 hos Lundbeckfonden, og derfor kunne det samlede resultat løbe op i en ny rekord: Et overskud på 5,6 mia. kr.

Lundbeckfonden ejer hovedparten af selskaberne Lundbeck, ALK og Falck, men har også en stor pengetank til investeringer. Og mens resultatet fra de tre selskaber ikke var blændende, med en samlet faldende omsætning og noget lavere resultat, var der altså gevinst på investeringssiden, fortæller fonden i den netop udsendte årsrapport.

»Jeg er stolt af, at vi i 2019 leverede vores bedste resultat nogensinde. Resultatet giver os en solid ballast i den nuværende situation, hvor vi som mange andre oplever øget usikkerhed på grund af coronakrisen. Lundbeckfonden står stærkt og forventer at opretholde et uddelingsniveau i 2020 på mindst en halv milliard kroner til sundhedsvidenskabelig forskning til gavn for patienter og samfund,« udtaler Lundbeckfondens direktør Lene Skole.

Udover medvind på aktiemarkederne kunne den anden investeringsgren i Lundbeckfonden også prale af et milliardoverskud. Ventures & Emerge-afdelingen, der investerer i lovende vækstselskaber, hentede 1,4 mia. kr. hjem, primært på grund af salget af Veloxis.

De tre datterselskaber fik samlet en omsætning på 34,1 mia. kr. i 2019, hvilket var et fald på 2,5 pct. i forhold til året før. Det var især Lundbeck, der trak ned, med et fald på seks procent, fordi selskabets produkt Onfi ikke længere var beskyttet af patent.

Lundbeckfonden kan med det største overskud i fondens historie også lægge noget til den samlede nettoformue. Den løb ved udgangen af 2019 op i 65,3 mia. kr., en stigning på 2,8 mia. kr. i forhold til året før.

Et af fondens hovedformål er at forære penge væk til forskning, og også den post slog rekord. Der blev uddelt 666 mio. kr. i 2019 i stipendier, heraf over 400 mio. kr. til forskning i hjernen og hjernesygdomme. Samlet svarede bevillingerne til næsten 900 fuldtidsstillinger for danske forskere, oplyser fonden.