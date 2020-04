Expres2ion Biotechnologies kom fredag med nyt om sin vaccinekandidat mod coronavirussen.

Expres2ion Biotechnologies har fået ekstra luft under vingerne, efter at der er kommet nyt om det danske biotekselskabs vaccinehåb mod coronavirussen.

Aktien steg i fredags med hele 74 pct., og stigningen er fortsat mandag, hvor aktien er oppe med yderligere knap 40 pct.

Selskabet oplyste i fredags, at man i partnerskabet med AdaptVac nu havde fundet en produktionspartner, ligesom det danske biotekselskab er foran sin oprindelige tidsplan med, hvornår den potentielle vaccine for første gang kan testes på mennesker.

Det estimat lyder nu på omkring ved udgangen af 2020, og det er ifølge selskabet selv mellem uger og måneder før tidligere estimeret.

»Jeg er meget glad for, at Covid-19-vaccinationsprogrammet er forud for tidsplanen,« udtalte Bent Frandsen, der er adm. direktør i Expres2ion Biotechnologies, i meddelelsen til børsen.

I det første kliniske forsøg er det sikkerheden i den nye vaccine, som skal testet. Inden vaccinen kan finde vej til markedet, skal den igennem yderligere to faser.

Expres2ion Biotechnologies blev grundlagt i 2010, og selskabet blev børsnoteret i sommeren 2016.

På globalt plan forsøger over 60 aktører at udvikle en vaccine mod coronavirussen, som udvikler sig til sygdommen Covid-19 i mennesker.

Listen tæller alt fra verdens største medicinalselskaber som amerikanske Pfizer og Johnson & Johnson til franske Sanofi og udover Expres2ion Biotechnologies finder man også det danske selskab AJ Vaccines.

Siden årsskiftet er aktien i Expres2ion Biotechnologies, der er noteret i Sverige, steget med 400 pct.