Stor dansk boghandler begæret konkurs

Boghandlerkæden Arnold Busck lukker alle sine butikker og har indgivet konkursbegæring til Skifteretten.

En af Danmarks største og ældste kæder af boghandlere i Danmark har bukket under for coronakrisen.

Arnold Busck, der åbnede sin første boghandler i 1896, har mandag valgt at lukke samtlige sine butikker og indgive konkursbegæring. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

»Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. Covid-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt,« lyder det i meddelelsen.

Arnold Busck har 30 butikker fordelt rundt om i landet. Siden midten af marts har butikkerne været lukket helt eller delvist, og medarbejdere har været hjemsendt.

Men selvom kædens strøgbutikker igen var åbnet, har det ikke været muligt at skaffe den nødvendige likviditet, der kunne sikre driften og opveje for den manglende omsætning.

Samtidig har regeringens hjælpepakker kun kunnet kompensere Arnold Busck i »meget begrænset omfang,« lyder det.

»Arnold Busck har som mange andre virksomheder endvidere kunnet søge delvis lønkompensation. Arnold Busck har imidlertid endnu ikke modtaget udbetaling fra de omtalte hjælpepakker, da sagsbehandlingen tilsyneladende har varet meget længere end forventet,« skriver boghandlerkæden i pressemeddelelsen.

Når pengekassen er løbet tør, skyldes det også, at Arnold Busck sidste år havde et underskud på 14,3 mio. kr. Det skyldtes et fejlslagent it-system, som blev voldsomt dyrt.

Det nye it-system skabte bl.a. problemer med flere kasseapparater. Det gjorde, at det til tider var vært at sælge fra de pågældende kasseapparater - hvilket ramte omsætningen.

Afviklingen af Arnold Buscks konkursbo vil blive varetaget af advokat Peter W. R. Krarup fra Mazanti-Andersen, Korsø Jensen.