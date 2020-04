Mode- og tøjbranchen slår alarm: Vi ser ind i butikslukninger og konkurser

Seks organisationer med rødder i mode- og livsstilsbranchen efterlyser hurtig genåbning af butikker i storcentre og øget støtte, hvis politikerne vil undgå »en tsunami af afskedigelser«.

Seks uger efter nedlukningen af Danmark er landets mode- og livstilsbranche på nippet til at blæse katastrofealarm.

»Vi ser ind i omfattende butikslukninger og en stribe konkurser blandt leverandører og butikker. Vi har set de første. Flere følger. Hvis ikke vi handler nu, står vi over for et billede så dystert, at det får finanskrisen til at blegne,« lyder det i et opråb fra branchen, som tirsdag er indrykket i flere landsdækkende aviser.

Opråbet, som Finans er kommet i besiddelse af, er underskrevet af seks brancheforeninger, heriblandt Dansk Detail, Skobranchen og Dansk Mode og Textil.

Fælles for dem alle er, at de efter seks uger med tvangslukninger – milliardstore hjælpepakker eller ej – ser meget sort på fremtiden.

Derfor lyder der et fælles nødråb til regeringen og partierne på Christiansborg om hurtigt at genåbne butikker i landets storcentre, ligesom der er brug for mere målrettede og bedre støtteordninger end f.eks. den nuværende lønkompensation.

Alternativet er, at virksomheder vil bukke under, og danskere vil miste deres job, lyder meldingen.

»Når ordningen (lønkompensation, red.) udløber, frygter vi en tsunami af afskedigelser. En ulykkelig, men uundgåelig konsekvens,« fremgår det af opråbet.

Den dystre melding fra mode- og livsstilbranchen kommer samtidig med, at Ikea – stik imod erhvervsminister Simon Kollerups anbefaling - mandag valgte at åbne kædens fem danske varehuse.

Selv om ministeren i weekenden havde givet »en meget klar anbefaling til Ikea« om ikke at åbne mandag, valgte den svenskejede boliggigant at trodse ministeren og slå dørene op.

Det er uklart, hvad åbningen kan få af konsekvenser for Ikea, som umiddelbart ikke har forbrudt sig mod hverken lovgivning eller sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Siden coronakrisen ramte Danmark for fuld udblæsning er der ifølge Beskæftigelsesministeriet blevet registreret godt 45.000 nye ledige.