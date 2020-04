Flyselskab i desperat pengejagt: »Vi undersøger alle muligheder«

Ejeren har stillet sin private paradisø som sikkerhed. Nu forsøger Virgin Atlantic at finde private investorer, som vil redde selskabet.

Den britiske mangemilliardær Richard Branson intensiverer nu jagten efter nogen, der vil skyde penge i hans kriseramte luftfartsselskab Virgin Atlantic.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC og Sunday Telegraph.

Indtil videre er det ikke lykkedes Richard Branson at sikre sig økonomisk nødhjælp fra den britiske regering. Derfor kigger han nu også mod den private sektor efter risikovillig kapital.

»Vi undersøger alle muligheder for at fremskaffe ekstern finansiering,« siger en talsperson for Virgin Atlantic til BBC.

En lang række luftfartsselskaber kæmper for livet, fordi coronakrisen har sat en stopper for nærmest al flytrafik. Det gælder i høj grad også Richard Bransons luftfartsimperium.

I sidste uge kollapsede et af Virgin-koncernens flyselskaber, Virgin Australia, der nu er sat under administration. Det skete efter et fejlslagent forsøg på at få en statslig redningspakke.

Også det britiske flyselskab Virgin Atlantic er i overhængende fare for at bukke under, hvis ikke det lykkes at få økonomisk nødhjælp - enten fra staten eller private investorer.

Richard Branson har bl.a. stillet sin private ø i Caribien som sikkerhed for lån fra den britiske stat i håb om, at det vil kunne sikre en aftale. Indtil videre uden held.

Rishi Sunak, Storbritanniens finansminister, meddelte i marts, at landets luftfartsselskaber ikke skal regne med statslig hjælp. De skal først forsøge at skaffe penge andetsteds. Kun som en allersidste løsning vil regeringen overveje at træde til, skrev han i et brev.

Virgin Atlantic har ifølge BBC og Sunday Telegraph hyret investeringsbanken Houlihan Lokey til at hjælpe med at finde private investorer, som vil skyde penge i luftfartsselskabet.

Richard Branson ejer 51 pct. af Virgin Atlantic gennem sit forretningsimperium Virgin Group. Resten er ejet af amerikanske Delta.

Den 70-årige Virgin-ejer har selv skudt 250 mio. dollars ind i forskellige dele af Virgin-koncernen under coronakrisen. Størstedelen er tilflydt Virgin Atlantic.

Virgin Atlantic, der blev grundlagt i 1984, har base i Storbritannien og beskæftiger 8.500 personer.