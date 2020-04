Corona har kvalt optimismen i danske virksomheder: »Det er ekstremt bekymrende«

Den såkaldte erhvervstillid målt i konjunkturbarometeret har aldrig været lavere, viser tal fra Danmarks Statistik for april.

Coronakrisen har sendt troen på fremtiden i det danske erhvervsliv ud over kanten. Konjunkturbarometeret for april for de industrien, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel viser samlet, at erhvervstilliden er på det laveste niveau nogensinde. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

For industrien er konjunkturindikatoren faldet med 15 pct.point til minus 22 i april. Her er det især faldende forventninger til produktionen, som trækker ned. For bygge og anlæg er konjunkturindikatoren faldet med 25 pct.point, mens faldenen for serviceerhverv og detailhandel lyder på henholdsvis 42 pct.point og 29 pct.point.

Den samlede erhvervstillid for de fire erhverv er faldet fra 95,5 i marts til 50,5 i april. Det er altså et lavere niveau end under finanskrisen og også den laveste måling siden denne statistik for første gang så lyset i 1985.

»Det er ekstremt bekymrende og vidner om at store dele af dansk erhvervsliv i øjeblikket styrtbløder,« skriver Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Tallene fra Danmarks Statistik viser med al tydelighed, at den danske økonomi lider voldsomt under coronakrisen, lyder det fra Sydbank.

»Dagens tal kan ikke siges at være overraskende, men ikke desto mindre er det deprimerende læsning, som viser at de danske virksomheder i øjeblikket lider alvorligt. Derfor gør dansk økonomi det selvsagt også,« skriver Søren V. Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.