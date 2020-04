Trackman forbedrede bundlinjen for ottende år i træk og tjente over 200 mio. kr. i 2019. Men nu forventes coronakrisen at påvirke selskabet.

Danske Trackman har gang i en vækstrejse, som få danske virksomheder kan følge med på.

Går man tilbage til 2015 arbejdede der 106 personer i Trackman, omsætningen var på 210 mio. kr., og overskuddet før skat lå på 81 mio.

Trackman Trackman blev stiftet i 2003 af brødrene Klaus og Morten Eldrup-Jørgensen samt Fredrik Tuxen og Carsten Hallas

De fik ideen, da de som golfspillere var trætte af, at de ikke fik noget umiddelbart output, når de trænede på driving rangen. Der var intet konkurrenceelement eller noget feedback, som hvis man havde spillet på en bane

På ganske få år fik virksomheden nærmest monopol på statistiske træningsværktøjer inden for golf. Senere blev én af stifterne købt ud af virksomheden

I 2010 lykkedes det TrackMan at få Tiger Woods som kunde

Senere gik Trackman ind i baseball, og nu står selskabets teknologi på stort set alle stadions, hvor der spilles professionel baseball i USA, Korea og Japan

Fast forward til 2019. Her arbejdede der 293 ansatte i Trackman, omsætningen rundede 600 mio. kr., og indtjeningen nåede 212 mio.

For ottende år i træk har Trackman forbedret overskuddet, som i 2011 var på sølle 1 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra selskabet, der med sin teknologi har revolutioneret måden at træne på inden for først golf og senere baseball.

I de to sportsgrene er det svært at finde professionelle, som ikke gør brug af Trackmans teknologi, der på et splitsekund måler tal for hastighed, boldtræf, rotation og andre detaljer.

»Væksten inden for golfsegmentet kan primært henføres til markedet i USA, drevet af blandt andet et øget salg af virksomhedens indendørs golfsimulatorer samt lanceringen af nye features til eksisterende produkter. Udover væksten indenfor golfsegmentet har salget til baseballindustrien i stigende grad bidraget til omsætningen,« står der i det nye regnskab fra Trackman, som primært er ejet af brødrene Klaus og Morten Eldrup-Jørgensen og Frederik Tuxen.

Klaus Eldrup-Jørgensen forklarede i marts til Jyllands-Postens podcast Golfklubben, hvorfor han og de andre ejere ikke ønsker at sælge succesen, der er milliarder værd.

Trackmans omsætning steg i 2019 med 28 pct. mod en forventning på en vækst mellem 15 og 25 pct.

Samme forventning ville Trackman have haft til 2020. Men så kom coronakrisen.

»Udbruddet af Covid-19 har imidlertid ramt de fleste af de lande, Trackman opererer i, og ledelsen forventer derfor, at både omsætning samt resultatet for 2020 vil blive negativt påvirket heraf,« skriver Trackman og forklarer, at selskabet endnu ikke kender omfanget af coronapandemiens påvirkning.

Trackman har de seneste år arbejdet på at skabe løsninger inden for fodbold og amerikansk fodbold. Selskabet forventer, at de første kommercielle salg af produkter til de to sportsgrene vil ske i løbet af 2020 trods coronakrisen.

Salget sker til over 60 lande fra seks kontorer rundt om i verden. Hovedkontoret er beliggende i Vedbæk.

Trackman har rødder i golfsporten og blev stiftet i 2003 af Klaus og Morten Eldrup-Jørgensen samt Fredrik Tuxen og Carsten Hallas.

De tre førstnævnte ejer tilsammen 97 pct. af firmaet i dag, mens en håndfuld af de første medarbejdere tegner sig for de resterende 3 pct.

Stifterne fik idéen til teknologien, da de tilbage i 2002 undrede sig over, at golf gennem et århundrede ikke havde forandret sig særlig meget på træningsbanen. Udøverne slog stadig spandevis af bolde og forsøgte at korrigere fejlene mere ud fra bløde fornemmelser end hårde fakta, selv om alle andre dele af spillet - boldene, udstyret og banerne - havde udviklet sig kraftigt i takt med tiden.

Derfor udså brødrene Eldrup og Carsten Hallas sig radarteknologien Doppler, som militæret bruger til at tracke missiller og projektilers bane efter affyringen. De fik kontakt med radaringeniør Fredrik Tuxen, der igennem hele sin karriere havde arbejdet med Doppler-radarteknologien inden for militære applikationer.

I første omgang bestod firmaet kun af en håndfuld medarbejdere, der forsøgte at skrue et produkt sammen i direktørens private garage og baghave og bl.a. blev aflønnet via tidligere indtægter fra Klaus Eldrup-Jørgensens job som topchef for biotekselskabet Nordic Biosciences samt direktør i Dako og Novo Nordisk.