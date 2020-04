Topdirektører i statsejede Ørsted får aktier for 25 mio. kr. - kvit og frit

Et særligt aktieprogram for Ørsted-ledelsen har på to år sikret topchef Henrik Poulsen og finansdirektør Marianne Wiinholt godt 46.000 gratis Ørsted-aktier.

Energikæmpen Ørsted, som staten er storaktionær i, har i slipstrømmen på onsdagens 2019-regnskab belønnet fem direktører i koncernledelsen med godt 35.000 gratis Ørsted-aktier.

Gratis aktier Ørsted indførte i 2016 et særlige aktieprogram for koncernledelsen. Aktieprogrammet - som med tre års forskydning tildeler gratis Ørsted-aktier afhængig af opnåede resultater - første onsdag til uddeling af i alt 35.508 Ørsted-aktier til fem medlemmer af koncernledelsen i Ørsted: Koncernchef Henrik Poulsen: 16.062 aktier.

Finansdirektør Marianne Wiinholt: 8.382 aktier.

Koncerndirektør Anders Lindberg: 2.534 aktier.

Koncerndirektør Martin Neubert: 2.856 aktier.

Koncerndirektør Morten Hultberg Buchgreitz: 5.674 aktier. De 35.508 tildelte aktier har en øjeblikkelig markedsværdi på 25.040.242 kr.

Formålet med aktieprogrammet forklares i Ørsteds vederlagsrapport som et tiltag, der skal sikre »en klar forbindelse mellem værdiskabelsen i Ørsted og værdien af ordningen«.

Blandt de fem Ørsted-direktører er topchef Henrik Poulsen, der er topscorer i aktiehøsten, idet han får tildelt 16.062 gratis Ørsted-aktier med en her og nu-værdi på 11,3 mio. kr.

På andenpladsen kommer finansdirektør Marianne Wiinholt, der får 8.382 aktier med en markedsværdi på 5,9 mio. kr.

Tildelingen af de gratis aktier sker med afsæt i de resultater, som Ørsted præsterede i 2017, idet det indgår som en del af det særlige aktieprogram, at de gratis aktier tildeles med tre års forskydning i forsøget på at sikre den klare forbindelse mellem aktionærernes og topledelsens gevinster.

Samtidig er det et krav, at direktørerne skal eje Ørsted-aktier for en på forhånd fastsat værdi for at komme i betragtning til de gratis aktier.

For topchef Henrik Poulsen er adgangsbilletten, at han skal eje aktier med en værdi svarende til mindst 75 pct. af hans årlige grundløn, der i 2019 lå på 10,8 mio. kr.

Det er dog ikke noget problem for den tidligere TDC-topchef, idet Ørsted oplyser, at Henrik Poulsen med udgangen af 2019 ejede 144.798 Ørsted-aktier.

Hertil kommer dagens 16.062 aktier, som bringer topchefens samlede beholdning af Ørsted-aktier op på 160.860.

Ørsted-aktien lukkede onsdag i en pris på 705,20 kr. efter et beskedent fald på 0,68 pct., hvilket betyder, at Henrik Poulsen her og nu ejer aktier i Ørsted for godt 113 mio. kr.