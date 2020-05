Rejsebureauer i oprør: Statslån afskærer dem fra forsikringsdækning efter tab på rejser

Rejsebureauer kan miste retten til erstatning af deres forsikringsselskaber, fordi det offentlige har besluttet at give støtte i form af lån. Det får nu rejsebranchen op af stolen.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Pressede rejsebureauer mister adgangen til dækning fra deres erhvervsforsikringer, fordi staten er ved at skrue en hjælpepakke sammen.

En stribe rejseselskaber har udsigt til store tab på grund af de aflyste rejser, som coronakrisen har medført. Men forsikringsselskabet Gouda Rejseforsikring - som er en af to danske udbydere af erhvervsrejseforsikringer - afviser at udbetale erstatning.

Det sker med henvisning til, at rejsebureauerne med Folketingets hjælpepakke får mulighed for at refundere kundernes penge gennem Rejsegarantifonden.

Selv om hjælpepakken er et milliardstort lån, der skal tilbagebetales over seks år, er forsikringsselskaberne i deres gode ret til at afvise at udbetale forsikringsdækninger, fastslår en forsikringsekspert.

»Det er ikke et problem, der ligger på forsikringsselskabernes bord. Det er noget, der ligger på ministerens og Rejsegarantifondens bord,« siger Morten Samuelsson, der er advokat med fokus på blandt andet forsikrings- og erstatningsret.

Rejsebureauernes brancheforening har svært ved at forstå, at lån fra det offentlige forhindrer rejseselskaberne i at få udbetalinger fra deres forsikringer.

»Jeg er overrasket over, at det er muligt at sige, at man ikke kan bruge en forsikring, fordi der er en låneordning. Det hænger ikke sammen i min verden,« siger Lars Thykier, adm. direktør for Danmarks Rejsebureau Forening.

Rejsebranchens problem er, at den statslige låneordning håndteres via Rejsegarantifonden.

»Hvis man har et tab, som er dækket et andet sted, så er det som udgangspunkt ikke dækket via en forsikringsordning,« siger Nanna Dalsgaard Wilkens, chefkonsulent i Forsikring & Pension.

Når den dækning er et påtvunget lån fra staten, gælder det så stadig?

»Det afhænger af de forsikringsbetingelser, man har.«

I Gouda Rejseforsikrings betingelser står der netop, at forsikringen ikke dækker tab, der er dækket af Rejsegarantifonden.

»Dette gælder, selvom der er tale om et statsgaranteret lån og uanset, om rejsebureauet benytter sig af ordningen eller ej,« skriver Henrik Iding, skadechef i Gouda Rejseforsikring, i en e-mail.

Èt andet forsikringsselskab udbyder den type forsikring, nemlig Europæiske Rejseforsikring. Her har man endnu ikke taget stilling til problematikken.

»Vi har fået mange sager ind, så vi er i gang med at få struktureret alle sagerne og få dokumentation, og så går vi i gang med sagsbehandlingen lidt senere. Vi er slet ikke kommet så langt endnu« siger driftschef David Kraul.

Jeg er overrasket over, at det er muligt at sige, at man ikke kan bruge en forsikring, fordi der er en låneordning. Lars Thykier, adm. direktør for Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening har bedt Erhvervsministeriet om at gå ind i sagen, og det har ministeriet - ifølge foreningen - accepteret.

»Det tager år og dag, før man får afgjort en tvist om en forsikringspolice, for så skal der køre en retssag eller en voldgift. Inden den er færdig, er rejsebranchen gået konkurs. Det kan vi ikke vente på,« siger Lars Thykier.

Finans har uden held forsøgt at få en kommentar fra Erhvervsministeriet.