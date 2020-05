Ny pakketjeneste leverer netkøb samme dag - og i weekenden

Det svenske fragtfirma Instabox vil udviske endnu en del af forskellen mellem at handle i fysiske butikker og på nettet ved at levere samme dag og syv dage om ugen.

Ganske få brancher har oplevet vækst og fremgang under coronakrisen. En af dem er indenfor pakketransport til private, hvor firmaer under krisen har draget fordel af, at danskerne ikke har kunnet gå i fysiske butikker og derfor i stedet har handlet på nettet.

Den udvikling åbner også for gode muligheder til at kunne etablere sig, og fra tirsdag den 5. maj er der en ny spiller i Danmark.

Den svenske tech- og logistikvirksomhed Instabox lægger i første omgang ud med at tilbyde sin pakketjeneste i København og vil levere de første pakker dagen efter lanceringen. Men planen er, at selskabet over de næste år vil opbygge et netværk med egne pakkebokse i hele landet, lyder det i en pressemeddelelse.

I løbet af 2020 skal resten af Sjælland og Fyn være med, og i 2021 skal hele Danmark være dækket ind.

For nylig har Instabox gennemført en ny finansieringsrunde på 36 mio. euro – svarende til knap 270 mio. kr. - der bruges til fortsat vækst i Sverige og ekspansion til nye markeder.

»Vi glæder os rigtigt meget til at åbne i Danmark, hvor den ekstra kapitaltilførsel gør det muligt at have en offensiv og langsigtet vækststrategi. Samtidig kan vi trække nogle af vores mere end 50 samarbejdspartnere i Sverige med over sundet, så vi hurtigere kan udbygge vores distribution,« udtaler Alexis Priftis, der er adm. direktør og medstifter af Instabox.

Instabox har bl.a. samarbejder med H&M, Ikea og Boozt.

Med tilgangen af Instabox kommer der også et helt nyt serviceniveau til. Instabox lover nemlig levering af pakker alle ugens syv dage og at 9 ud af 10 pakker, der er bestilt inden kl. 16.30, kommer frem til pakkeboksen samme dag.

»Der sker ligesom et trendskifte lige nu. Før var man glad, hvis man kunne få leveret fem dage om ugen, men med øget onlinehandel, er der mange, der gerne vil have leveret i weekenden. Og lige pludseligt kan man rent faktisk få leveret en skjorte, hvis man skal i byen om aftenen, man har købt online samme dag, i stedet for at gå ned i en butik. Det ændrer hele købsmønstret,« siger Martin Nørtoft, der er General Manager for Instabox i Danmark.

Instabox vil placere sine pakkebokse inde i butikkerne, da selskabet oplever, at konkurrenterne, som bl.a. tæller Postnord, primært har større fokus på de underdørs.

»Vores oplevelse er, at der er plads til os, for butikkerne vil gerne have mere kundetrafik. Vi er i positiv dialog med at komme ind i alle de store butikskæder, men vi kører en tosporet strategi, for vi vil også gerne ind i små butikker og kiosker, der har sent åbent. Vi vil gerne kunne tilbyde kort vej til nærmeste pakkeboks, så derfor er vi meget aggressive i vores udrulning,« siger Martin Nørtoft.

Ifølge fragtportalen Shipmondo, der følger udviklingen blandt alle de større pakketransportører i Danmark, har man registreret en stigning på 82 pct. af ordrer fra webshops på sin platform, og hjemmeleveringer til private er steget med 244 pct., fra ugen lige før coronakrisen brød ud i Danmark til ugen en måned senere.

Men selv uden corona er e-handlen vokset i Danmark. I 2019 købte danskerne varer for 146 mia. kr. på nettet, hvilket var en stigning på 13 pct. fra året forinden, viser tal fra Foreningen for Dansk Internethandel.

Siden lanceringen i 2015 har Instabox mere end tredoblet omsætningen og dækker i dag 85 pct. af Sverige.