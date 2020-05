29-årig overtager gods i handel til 400 mio. kr.

Et af Sjællands største godser skifter ejer i en stor familiehandel.

Den 29-årige dansker Maria Benedicte Wedell-Neergaard kan nu kalde sig ejer af sit eget gods.

Hun har netop fået overdraget det historiske Svenstrup Gods ved Borup i Midtsjælland i en familiehandel til 397 mio. kr. Det skriver AgriWatch.

Svenstrup Gods har siden 1989 været ejet af den tidligere folketingspolitiker Christian Wedell-Neergaard. Men han har nu solgt godset til datteren, fremgår det af Tinglysningen.

Den nu tidligere godsejer ønsker ikke at kommentere overdragelsen. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Maria Benedicte Wedell-Neergaard, skriver Agriwatch.

Svenstrup Gods har både planteavl og svineproduktion. Sidstnævnte producerer årligt 30.000 slagtesvin til Danish Crown.

Godset har i næsten 270 år været ejet af den samme familie, og Maria Benedicte Wedell-Neergaard, der til dagligt arbejder i ISS, bliver 11. generation i familien, der ejer godset.

Christian Wedell-Neergaard er kendt for at have siddet i Folketinget for Konservative fra 2004-2007. Han er i dag regionsrådsmedlem i Region Sjælland.