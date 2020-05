Det næsten 200 år gamle stormagasin i USA, Lord & Taylor, vil holde ophørsudsalg, så snart varehusene må åbne igen. Udsalget skal give de sidste penge på kontoen inden en mulig betalingsstandsning.

Det bliver måske snart muligt at gøre en rigtig god handel på mærketøj og parfume, så snart butikkerne igen må åbne i USA.

Det kendte stormagasin Lord & Taylor, der også er det ældste i USA, vil afvikle og sælge ud af alle varerne til ophørspriser i sine 38 stormagasiner, så snart butikkerne må åbne igen efter nedlukning som følge af coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Stormagasinet forventer at skulle i gang med en konkursproces, men holder i øjeblikket sin konkursanmodning tilbage og afventer en genåbning af butikkerne, da et ophørsudsalg skal være med til at give penge i kassen, inden en mulig konkurs.

Ifølge Reuters planlægger Lord & Taylor helt at lukke alle sine forretninger, så snart et ophørsudsalg er gennemført. Stormagasinet har allerede kontaktet kuratorer, der skal hjælpe til med at likvidere varelageret og indlede en konkursproces.

Stormagasinet, der blev grundlagt i 1826, er ligesom mange andre varehuse og detailbutikker i USA i økonomiske vanskeligheder, men varehuskæden holder den endelige konkursbegæring tilbage, da man ønsker at få solgt ud af varelagrene først. Men det kræver lige en genåbning.

Butikker, varehuse og andre store dele af samfundet har været lukket ned i USA siden midten af marts.

Varehuskæden er langt fra den eneste, der lider af manglende salg - ikke kun som følge af coronakrisen - men også ændrede forbrugeradfærd, da flere og flere kunder benytter sig af nethandel.

Neiman Marcus Group planlægger at indgive konkurs inden for få dage, mens J.C. Penney også overvejer et lignende skridt.

Og tidligere på ugen kom det frem, at det amerikanske tøjfirma J. Crew er gået i frivillig betalingsstandsning i et forsøg på at omstrukturere sin massive gæld.

Coronakrisen har presset en lang række virksomheder, der i forvejen havde småt med penge på bankbogen. Og selvom statslige hjælpepakker holder hånden under mange virksomheder, så vil der uundgåelig komme en bølge af konkurser, mener branchefolk. Det gælder særligt for detailbutikker og restaurationsbranchen.