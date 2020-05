Arnold Busck-arving kan ende med check på 50 mio. kr. efter konkurs

Eneejeren kunne ikke blive enig med Danske Bank om betingelser for yderligere lån i ejendom, der både ifølge erhvervsmægler og regnskab indeholdt friværdi på meget stort tocifret millionbeløb.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Boghandlerkæden Arnold Buscks konkurs kan ende med at efterlade eneejeren Helle Charlotte Fensvig med en check på mere end 50 mio. kr. på grund af ejerskabet af den store ejendom skråt over for Rundetårn, som har huset Arnold Buscks flagskibsbutik siden 1901.

Ejerskabet ligger i nu konkursramte Arnold Buscks moderselskab, hvor den i det seneste regnskab er værdisat til 183,6 mio. kr. Moderselskabet, som ikke er omfattet af konkursen, havde ved afslutningen af sit sidste regnskabsår en egenkapital på 73,2 mio. kr.

Cushman & Wakefield er en af de to store erhvervsmæglere inden for salg af ejendomme i det københavnske strøgområde og ser en mulighed for et salg af ejendommen til over den bogførte værdi.

»Det er en ejendom, som vi kigger på. Et slag på tasken er, at den med de tilhørende lejligheder, som hører med, vil kunne indbringe omkring 200 mio. kr. i en handel,« fortæller Kristian Vingaard, der er chef for retailejendomme hos den danske del af den store internationale erhvervsmægler.

I dag er der kun udbetalt lån på 100 mio. kr. i ejendommen. Ud over det har Danske Bank som sikkerhed for hele deres udlån til boghandlerkæden og dets moderselskab fået sikkerhed i ubelånte pantebreve for 50 mio. kr. Ved afslutningen af sidste regnskab havde boghandler-koncernen en samlet bankgæld på 51,2 mio. kr.

Ejeren af såvel den nu konkursramte boghandlerkæde og dets formuende moderselskab, Helle Charlotte Fensvig, lagde i sidste uge en del af skylden for konkursen på den forsinkede udbetaling af lønkompensation for hjemsendte medarbejdere under coronakrisen.

Over for Berlingske fastslog oldebarnet til stifteren af den 124 år gamle boghandlerkæde, at konkursen kunne være undgået, hvis hun havde modtaget den ansøgte lønkompensation op til den weekend, hvor konkursbegæringen blev indgivet.

Ifølge Helle Charlotte Fensvig er hun fuldt bevidst om, at der er et stort belåningspotentiale i ejendommen på den københavnske gågåde skråt over for Rundetårn. Og at det var en økonomisk redningskrans, som hun med hjælp fra husbanken, Danske Bank, meget gerne ville have kastet ud til den nu konkursramte boghandlerkæde.

»Du siger ikke noget, som jeg ikke ved i forvejen. Men den bank, som jeg har, har ikke syntes, at det var interessant. Så jeg kan ikke sige andet end, at det desværre er sådan, det er. Ud over det har jeg ingen kommentarer,« siger Helle Charlotte Fensvig.

Danske Bank har følgende skriftlige kommentar til, at det ikke lykkedes at skrue en låneaftale sammen, der kunne have reddet Arnold Busck.

»Vi kan ikke kommentere konkrete kundeforhold. Helt generelt er det pt. meget svære tider for mange af vores virksomhedskunder, fordi alle brancher på den ene eller anden måde er negativt ramt af coronavirus. Vi strækker os langt - og i øjeblikket også længere end normalt - for at hjælpe vores kunder,« skriver Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef for Danske Bank i Danmark.

Han skriver videre, at banken under coronakrisen har været i stand til at hjælpe flere end 9 ud af 10, der har efterspurgt det.

»Som vi dog også har sagt fra starten, vil der desværre være virksomheder, som vi ikke kan hjælpe, fordi vi vurderer, at de allerede var udfordrede før krisen og ikke vil kunne klare sig efter den.«