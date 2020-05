Henrik Rossing solgte i december sin sidste ejerandel i Fitness World, som lige nu er tvangslukket - og ikke står til at åbne igen foreløbigt.

Den mediesky milliardær Henrik Rossing kom muligvis ud lige i tide, da han kort før jul solgte sin sidste ejerandel i Fitness World.

Salget indbragte Henrik Rossing og hans kone knap 330 mio. kr. Det viser et nyt regnskab fra parrets holdingselskab.

Fitness World er lige nu hårdt ramt af coronakrisen, der har tvangslukket samtlige af landets fitnesscentre. Dermed har de nye ejere af kæden, Puregym, fået en rædselsfuld begyndelse på deres danske fitnesseventyr.

Puregym betalte i december sidste år 3,1 mia. kr. for at overtage 100 pct. af aktierne i Fitness World. Med en gæld på 1,1 mia. kr. betød det, at der var 2 mia. kr. tilbage at dele mellem sælgerne, der foruden Henrik Rossing talte kapitalfonden FSN Capital og Lego-familiens pengetank Kirkbi.

Henrik Rossing ejede mellem 15 og 20 pct. af aktierne i Fitness World. Den aktiepost vekslede han altså til lige knap 330 mio. kr.

Derudover betød gevinster på værdipapirer, at fitnessmilliardæren sluttede 2019 med et samlet overskud på 435 mio. kr.

»Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende,« står der i ledelsesberetningen i regnskabet fra Bensimon Rossing ApS.

Egenkapitalen i selskabet, som Henrik Rossing deler med sin kone, er nu vokset til 1,5 mia. kr. Lidt over halvdelen består af værdipapirer, og selskabet har nærmest ingen gæld.

I år forventer Henrik Rossing »et mindre kurstab« på sine værdipapirer som følge af coronapandemien, står der i regnskabet.

Henrik Rossing lever en tilværelse uden for offentlighedens søgelys og udtaler sig kun ganske sjældent i medierne.

Han blev milliardær i 2015, da han solgte Fitness World til den norske kapitalfond FSN Capital. I forbindelse med salget beholdt han en mindre aktiepost i Fitness World. Det har vist sig at være en indbringende beslutning.

Allerede inden salget af Fitness World havde Henrik Rossing imidlertid tjent en formue på svedende motionister. I 1986 åbnede han sit første fitnesscenter under navnet Ve og Vel. Det blev siden til tre centre, der i 2000 blev solgt til en amerikansk kæde for 50 mio. kr.

I dag ejer Henrik Rossing sammen med sin familie den landsdækkende bilvask-kæde Wash World, som også er blevet en god forretning.