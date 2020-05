Iværksætter fik millioner - nu er han igen gået konkurs

Jonas Eliassons idé tog investorer og medier med storm. Så kollapsede hans firma. Nu gentager historien sig.

Den er blevet kaldt en Segway med rugbrødsmotor og ligner lidt en blanding af et løbehjul og en stepmaskine fra fitness. Men nogen god forretning er den aldrig blevet.

For anden gang på få år er iværksætteren Jonas Eliasson gået konkurs med sin opfindelse Me-Mover. Det fremgår af en registrering i Statstidende.

Ifølge kurator Niels Juul Mathiasen blev konkursbegæringen indgivet af en kreditor, der havde et større tilgodehavende i Me-Mover.

»Konkursen skyldes, at selskabet ikke har været i stand til at opnå finansiering af den løbende drift efter en længere periode med negativt resultat,« skriver Niels Juul Mathiasen i en mail.

Han arbejder lige nu på at sikre virksomhedens eksistens.

»Jeg forventer, at vi er i mål indenfor en uge. Det bliver reelt set ikke en ny ejer af virksomheden, men en overdragelse af aktiver til en nyt selskab,« skriver kuratoren.

Jonas Eliasson har gennem tiden fået millioner af kroner - både private og offentlige - til at erobre det skandinaviske marked med sit særegne transportmiddel.

For seks år siden tog han både medier og investorer med storm, da han på crowdfunding-platformen Kickstarter præsenterede sit specielle løbehjul.

»Det er en helt ny type køretøj, som vi mener har et enormt potentiale,« sagde iværksætteren.

Idéen Jonas Eliasson, der er svenskfødt og uddannet arkitekt, fik idéen til Me-Mover i 1998.

Dengang boede han i Stockholm og var træt af busser og lange gåture for at kunne komme rundt i byen. Samtidig var cykeltyverier et problem.

Så han ville udvikle et køretøj, der var let, fleksibelt og sammenklappeligt, så man ikke behøvede at stille det fra sig på gaden.

I 2008 gik han i gang med udviklingen til det, der senere skulle blive til Me-Mover.

Me-Mover er i princippet en blanding af en fitnessmaskine og et transportmiddel, hvor du bevæger dig fremad ved i bogstaveligste forstand at trampe i pedalerne.

Den nyeste model koster 12.500 kr.

På det tidspunkt havde Jonas Eliasson allerede fået 6 mio. kr. af blandt andre Syddansk Teknologisk Innovation og Accelerace til at udvikle sit produkt.

Nu skød almindelige kunder 1,8 mio. kr. i firmaet for at få sat gang i den første produktion. Siden fulgte yderligere 1,2 mio. kr.

I sommeren 2016 kollapsede projektet. Jonas Eliasson måtte begære sit selskab konkurs. Investorerne mistede deres penge.

Få måneder senere lykkedes det Jonas Eliasson at få en kinesisk forretningsmand og hans kompagnon til at investere 9 mio. kr. i det nye selskab. Den tredobbelte verdensmester i 800 meter-løb Wilson Kipteker blev ambassadør. Me-Moveren var kørende igen.

Lige indtil nu.

Selskabet bag Me-Mover skiftede for få dage siden navn og er nu taget under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten. Finans forsøger at få en kommentar fra Jonas Eliasson.

Det seneste regnskab fra Me-Mover stammer fra 2018 og er dyster læsning. Et underskud på 2 mio. kr. havde næsten tømt pengekassen, og selskabets revisor rejste et advarselsflag.

»Selskabet har ikke været i stand til at opnå ny finansiering eller vise en udvikling i selskabet med positiv pengestrøm. Denne situation tyder på, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet ikke giver fyldestgørende oplysning om, hvordan dette forhold løses,« skrev revisoren i regnskabet.