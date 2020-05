Ekstra sul på kroppen har reddet en af Danmarks største sportskæder gennem coronakrisen

Et godt 2019 med både vækst på top- og bundlinje har sikret butikskæden Sport 24 ekstra millioner på kontoen til at komme helskindet gennem coronakrisen.

Den store danske butikskæde Sport 24 kan takke et godt 2019 for, at selskabet foreløbig ser ud til at klare sig igennem coronakrisen med skindet på næsen.

Efter flere år med mindre overskud kommer Sport 24, der har 66 sports- og outletbutikker fordelt over hele landet, ud af 2019 med fremgang på både top- og bundlinje.

Ifølge Lars Elsborg, direktør i Sport 24, har det været med til at sikre kæden den nødvendige polstring til at stå krisen igennem.

»Havde vi ikke lavet så godt et resultat sidste år, ville denne krise være decideret faretruende for virksomhedens overlevelse. Men på grund af det ekstra sul på kroppen i form af likviditet, kommer koncernen igennem denne krise fuld af fortrøstning for fremtiden,« siger Lars Elsborg, der er direktør i Sport 24.

Sidste år solgte Sport 24 sportstøj og -udstyr for 1,13 mia. kr., hvilket er en fremgang på 11 pct. i forhold til året før. Samtidig viser driftsresultatet et plus på knap 33 mio. kr. mod et overskud på 3,9 mio. kr. året før.

Bundlinjen ender med et overskud på 23 mio. mod 0,2 mio. kr. i 2018. Egenkapitalen voksede samtidig fra 163 mio. til 186 mio.

Sport 24-kæden blev grundlagt i 2012, da flere af Intersport-forhandlerne brød ud og etablerede deres egne butikker i Jylland.

Siden har kæden ført en ekspansiv forretningsstrategi og har gjort sig bemærket med store opkøb af henholdsvis Stadium og Sportigan.

Men selv om der har været fart på omsætningen og væksten, har det hidtil knebet med at hente fortjenesten. Både i 2018 og 2017 havde Sport 24 en omsætning på mere end 1. mia. kr., men alligevel endte bundlinjen med et plus på henholdsvis 0,2 og 0,1 mio. kr.

»Efter 2016, 2017 og 2018, hvor vi fokuserede på opkøb og integrering af Sportigan, Stadium og 21 Intersport-butikker, var 2019 det første år med normal drift,« siger Lars Elsborg.

Alle 265 fuldtidsansatte medarbejdere er i øjeblikket sendt hjem på lønkompensation, men Henrik Bruun Jensen, medstifter, koncernchef og hovedaktionær i Sport 24, er fortrøstningsfuld på kædens vegne.

»Vi er meget optimistiske om fremtiden. Så snart Danmark igen åbner op, får vi uden tvivl travlt igen – både i butikkerne og på webshoppen,« spår han.

