Verdens mest værdifulde selskab udlodder kæmpe udbytte trods nedgang på 25 pct.

Saudi-Arabiens olieselskab Aramco fastholder udbytte selv om overskuddet faldt efter oliepriskrig.

Saudi-Arabiens statskontrollerede olieselskab Aramco oplevede et fald i overskuddet i første kvartal på 25 pct.

Alligevel vil det børsnoterede selskab - som er verdens mest værdifulde målt på markedsværdi - udlodde et udbytte på 18,75 mia. dollars til aktionærerne efter de første tre måneder af året, skriver Bloomberg.

Og meget tyder på, at selskabet fastholder planerne om et udbytte for hele året på 75 mia. dollars.

Olieselskabets overskud falder efter en kombination af faldende oliepriser på grund af corona-krisen og en priskrig med Rusland.

Udbyttebetalingerne er yderst vigtige for Saudi-Arabiens økonomi. Staten sidder på 98 pct. af aktierne trods børsnoteringen.

Aramcos overskud faldt til 16,6 mia. dollars og raffinaderi-indtægterne gav et underskud før skat i kvartalet.

»Verden har aldrig oplevet en krise som Covid-19 i moderne tid, og vi tilpasser os et meget komplekst og hurtigt skiftende forretningsmiljø. Aramco har før vist modstandsdygtighed under økonomiske cyklusser og har en enestående position på grund af en stærk balance og lave omkostninger,« siger administrerende direktør Amin Nasser.

Saudi-Arabien og Rusland har indgået en våbenhvile i den priskrig som blev indledt i marts. Saudi-Arabien meddelte i går, at man vil skære i produktionen.

Alligevel har olieprisen oplevet noget, der minder om et kollaps med alt for meget olie på et marked, der ikke kan absorbere produktionen.