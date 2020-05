Henrik Lind fik et luksusproblem, da der tikkede 3 mia. kr. ind på kontoen

Da Henrik Lind modtog pengene fra salget af sit livsværk, stod han pludselig med et problem. Hvad skulle pengene investeres i?

Den aarhusianske erhvervsmand Henrik Lind indkasserede sidste år den største gevinst nogensinde i hans karriere. Det viser et nyt regnskab fra hans investeringsselskab Lind Invest.

Salget af Henrik Linds livsværk, Danske Commodities, suppleret af store afkast på aktier betød, at erhvervsmanden kom ud af 2019 med et overskud efter skat på 3,1 mia. kr.

Dermed udbyggede Henrik Lind sin position som en af landets rigeste personer. Han har nu 5,5 mia. kr. stående i sit investeringsselskab.

Selvom Lind Invest altså kunne bogføre et rekordresultat, underpræsterede selskabets investeringer faktisk holdt op imod dets benchmark. Det skriver Henrik Lind i regnskabet.

Da pengene fra salget af Danske Commodities var tikket ind - og store aktieposter i Skjern Bank og Arkil solgt - var det ifølge Henrik Lind en udfordring at finde passende investeringer at placere nogle af de mange kontanter i.

»Som et resultat stod vi i 2019 med et vanskeligt luksusproblem i forhold til at skulle genopbygge vores investeringsportefølje i overensstemmelse med vores strategi,« skriver Henrik Lind i regnskabet.

Resultatet blev, at Henrik Lind til en vis grad skiftede strategi.

»Vi har nu en portefølje bestående af færre, men mere likvide investeringer og fokuseret på Norden,« skriver han.

Henrik Lind stiftede i sin tid elhandelsselskabet Danske Commodities, som gennem årene har indbragt ham store millionbeløb. Sidste år faldt en handel på plads, som betød, at selskabet skiftede ejer til norske Equinor.

Salget indbragte Henrik Lind i omegnen af 2,6 mia. kr. Der kan desuden komme efterreguleringer af handelsprisen afhængigt af de kommende driftsresultater for Danske Commodities.

2019 blev også året, hvor Henrik Lind solgte samtlige sine aktier i Skjern Bank. Han tjente desuden et tocifret millionbeløb på sin aktiepost i entreprenørkoncernen Arkil Holding, som i løbet af året blev tilbagekøbt af stifterfamilien og afnoteret fra børsen.

Af sidste års overskud på 3,1 mia. kr. udgjorde salget af Danske Commodities 86 pct. af overskuddet, fremgår det af regnskabet fra Lind Invest. Resten stammer fra selskabets investeringsaktiviteter.