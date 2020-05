Bilsalget bremsede totalt op i april. Det har tilsyneladende skabt lagre, der nu skal sælges ud af hos flere af landets mest solgte bilmærker.

»Coronakrisen har været hård ved flere brancher. Hos Citroën har vi fået et overlager af biler. Det betyder, at vi lige nu sælger flere modeller til lavere priser.«

Sådan lyder det i disse dage i en dansk radioreklame fra Citroën.

Krisen har ført til en brat opbremsning i bilsalget, som nu har skabt en ophobning af biler hos visse bilmærker, der skal sælges ud af.

Det fortæller Danmarks næststørste bilkoncern, Interdan, der står bag importen af Citroën, Peugeot, DS, Mitsubishi og Opel.

»Mange europæiske markeder oplever et bilsalg i frit fald - nogle sågar med et voldsomt fald på helt op til 98 pct. Det betyder, at der er overskudslagre rundt om i Europa, og vi har derfor fået mulighed for at få allokeret en række biler til attraktive priser. Dette gælder for både Citroën og Peugeot,« skriver Hanne Sørensen, pressechef i Interdan, i en mail.

Et pristjek bekræfter, at især Citroën har sænket priserne på flere modeller både som køb og leasing i forhold til begyndelsen af marts.

Den 2. marts kostede en C3 Aircross 184.990 kr. Nu koster den 25.000 kr. mindre. På de fleste af Citroëns leasingmodeller er den månedlige ydelse faldet, mens udbetalingen også er lavere på udvalgte modeller.

Udover Citroën og Peugeot markedsfører Opel sig også lige nu med at have biler på overskudslager.

Hos Danmarks største bilkoncern, Semler, er lageret af biler endnu ikke så stort, at koncernens mærker vil begynde at sælge på slagtilbud.

»På nuværende tidspunkt har jeg ikke kendskab til, at der er nogen af vores mærker, der har sænket prisen på en eller flere modeller for specifikt at få ryddet ud i lageret, men jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at det kan ske på et tidspunkt,« skriver Britt Stellinger, pressechef i Semler, som i Danmark står bag en lang række mærker som Volkswagen, Audi og Skoda.

Britt Stellinger påpeger, at coronakrisen også har ført til færre leverancer af biler fra fabrikkerne. Alene i Europa har der været et produktionstab på 2,3 millioner biler, viser data fra de europæiske bilproducenters organisation ACEA.

»Vores og andre mærker agerer konstant for at vinde kundernes gunst, og det gør de naturligvis fortsat, men det er individuelt fra mærke til mærke og model til model, så der kommer ikke til at være en generel nedsættelse af prisniveauet fra Semler Gruppens side,« skriver Britt Stellinger.

En af Danmarks andre store importører, Renault Danmark, har også haft et stort lager af biler under krisen, som den dog har fået solgt ud af. Fra den 1. april valgte Renault Danmark alligevel at sænke udbetalingen til 0 kr. på en række leasingmodeller.

»Men vi har ikke valgt at sænke priserne generelt. Faktisk har vi i marts og april solgt flere biler, end vi plejer. Vi har spurgt kunderne, om de ikke kunne tænke sig at få en anden farve, end de havde bestilt, eller på andre måder justere på deres bestillinger. Det har kunderne gerne villet,« siger Søren Ignaz, kommunikationschef i Renault Danmark.

Bilsalget tog et stort dyk i april, hvor der blev indregistreret 10.201 nye personbiler. Det er 37 pct. færre end samme tidspunkt sidste år, hvor der blev indregistreret 16.178 nye biler, og det laveste antal på en enkelt måned siden 2010.