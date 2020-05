Bohnsen-familien er blandt landets rigeste. Familien er kendt for ikke at gøre det store væsen af sig i medierne.

Peter Bohnsen og hans familie fra Aarhus er blandt Danmarks mest velhavende. God for over 4 mia. kr., grundlagt på salget af containerrederiet Unifeeder for år tilbage.

Nu kan Peter Bohnsens fire døtre så fremlægge deres bedste regnskab i nyere tid.

De fire døtres fælles selskab Jabami ApS har netop offentliggjort et overskud på 208,6 mio. kr. for 2019. Det bringer egenkapitalen op på svimlende 2,6 mia. kr.

»Årets resultat er på niveau med det forventede i forhold til udviklingen på de finansielle markeder,« står der i det nye regnskab fra Jabami.

Aktiviteterne i selskabet tæller ejendomsinvesteringer, ejerskab af en fond under Vækstpartner Kapital og værdipapirer for et milliardbeløb.

Coronakrisen påvirker også Jabami, der dog forventer et positivt resultat i 2020. Under forudsætning af, at de finansielle markeder har en positiv udvikling.

»Covid-19-pandemien har skabt væsentlig usikkerhed på blandt andet de finansielle markeder og på ejendomsmarkedet. Dette kan påvirke selskabets indtjening negativt i den kommende tid. På længere sigt vurderes selskabets strategi imidlertid fortsat at være intakt,« skriver Jabami i regnskabet.

Den store formue, som Peter Bohnsen og hans døtre har skabt, er sket langt fra forsiderne i de danske medier.

Da Peter Bohnsen i 2019 fyldte 75 år, lykkedes det dog Finans at få fødselaren til at udtale sig.

»Jeg vil gerne have det holdt i diskret form. Lidt fakta og så videre,« sagde han først og fremmest.

Om sit mådehold over for at optræde i medierne forklarede Peter Bohnsen, at »sådan har jeg altid haft det. Det er nok en kombination af mange ting«.

Han er født på Fyn, hvor han i 1961 kom i lære som speditionselev hos Samson Transport, inden han rykkede videre til hovedstaden i regi af Alfred Hansen Shipping. Firmaet gik konkurs i 1970’erne, men forinden havde Peter Bohnsen for længst fundet sit kald som chef for kontorerne i Aalborg og Aarhus.

Derfor så han og makkeren Tonny Dalhøj Paulsen så mange muligheder i den voksende containertrafik på Aarhus Havn, at de stiftede og anførte shippingselskabet Unifeeder, der fordeler fragten fra de største rederier på mindre skibe og i dag beskæftiger hundredvis af medarbejdere.

Peter Bohnsen har siden salget af Unifeeder været ejendomsinvestor, ligesom han ejer den anerkendte golfbane Lyngbygaard i udkanten af Aarhus.