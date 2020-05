Tesla på vej med superbatteri - sænker prisen til benzinbilers niveau

Det nye batteri er både billigere og har længere levetid.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

Tesla planlægger at sætte en ny batteritype i sine Model 3-biler produceret i Kina allerede ved udgangen af året eller senest i begyndelsen af næste år.

De nye batterier forventes at kunne reducere de samlede omkostninger på elektriske biler, så prisen bliver på linje med eller billigere end almindelige benzinbiler, skriver Reuters.

Udover at være langt billigere vil de ny batterier have en langt længere levetid end de nuværende og kunne køre op til 1,6 mio. km eller 1 mio. miles - derfor tilnavnet ”million mile battery”.

Teslas topchef Elon Musk har gennem længere tid pirret både investorer og rivaler til Tesla med, at han »vil afsløre afgørende fremskridt« inden for batteriteknologi, på en ”Battery Day” i slutningen af denne måned.

Det har pustet endnu mere til mange analytikeres forudsigelser om, at Tesla er på vej til at blive et betydende el-selskab og ikke blot en bilproducent. I stil med Pacific Gas & Electric og Tokyo Electric Power.

Tesla råder over store batterifabrikker, og det nye batteri er udviklet i samarbejde med forskere fra det kinesiske selskab Contemporary Amperex Technology Ltd.

Teslas nye batterier bygger på forbedringer i form af et lavt indhold af kobolt og helt kobolt-fri batterier. Brugen af kemiske tilsætningsstoffer, nye materialer og belægninger, som skal reducere den interne belastning og gøre det muligt at oplagre mere energi over længere perioder.

Samtidig arbejder Tesla på indvinding og genanvendelse af de dyre komponenter i batterierne som nikkel, kobolt og litium.

Ifølge Reuters' kilder vil Contemporary Amperex Technology Ltd. næste år kunne forsyne Tesla med et langtidsholdbart nikkel-mangan-kobolt batteri, hvis katoder består af 50 pct. nikkel og kun 20 pct. kobolt.