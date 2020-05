Flere måneder med rejseforbud og lukkede grænser betyder minimal rejseaktivitet i dansk erhvervsliv. Det sparer masser af udgifter, men det er ikke godt for salget.

Dansk erhvervsliv har under coronakrisen sparet et milliardbeløb på rejsekontoen.

En lang række virksomheder indførte rejseforbud, da coronavirus spredte sig i slutningen af februar og i begyndelsen af marts. Og i de seneste måneder har grænserne været lukkede, og flyselskaberne har parkeret hundredvis af fly.

»Det er indiskutabelt, at virksomhederne har sparet rigtigt mange penge til rejseudgifter i de seneste måneder, for aktiviteten har været minimal og tæt på nul. Men det hører med, at det har en pris ikke at rejse. F.eks. i form af tabt salg,« siger Thomas Friis Rasmussen, direktør i erhvervsrejsebureauet BCD Travel i Danmark.

Branchen vurderer, at der hvert år gennemføres erhvervsrejser i Danmark for mellem 10 og 12 mia. kr. Beløbet omfatter fly, hotel, taxa, restaurantbesøg, diæter m. v. Med to måneders nedlukning med meget begrænsede rejseaktivitet er der tale om en milliardbesparelse her og nu.

Grundfos har hvert år rejseudgifter for et trecifret millionbeløb, og de har været skåret ned til et minimum i de seneste måneder.

»Sidste år havde vi op mod 50.000 små og store rejser i koncernen, og på travle dage har vi haft 500 medarbejdere i luften. Under coronakrisen er der kun gennemført nødvendige indenrigsrejser, mens der har været forbud mod internationale rejser, medmindre de er godkendt af ledelsen,« siger Nomi Kustosz Andersen, travel manager i Grundfos.

Med kontorer i mere end 100 lander er A. P. Møller-Mærsk er en af de danske koncerner, som har det absolut største rejsebudget. Også her har aktiviteten været markant lavere siden covid-19-udbruddet i Kina og den efterfølgende globale pandemi.

»Vores retningslinjer har medarbejdernes sikkerhed og helbred som første prioritet. Det betyder, at vi fortsat undgår rejseaktiviteter, medmindre de er absolut forretningskritiske. Det vurderes af topledelsen, der vejer forretningsmæssige konsekvenser op mod potentielle risici i hver enkelt sag,« oplyser Thomas Boye Dyregaard, chef for sikkerhed og krisestyring i A.P. Møller-Mærsk-koncernen.

Han tilføjer, at mere end 85 pct. af det kontorbaserede personale har arbejdet hjemmefra. Det svarer til mere end 35.000 medarbejdere.

For mange selskaber med internationale aktiviteter er rejseudgifterne en stor post, og det har direkte effekt på resultatet, når denne omkostning falder bort.

Chemometec, der producerer avanceret analyseudstyr, opjusterede således i det seneste kvartalsregnskab driftsresultatet med 5-7 mio. kr. Det blev begrundet med, at der især havde været en betydelig reduktion af rejseudgifter m.v. i forbindelse med salg og support. Besparelsen er dog ikke sket med ledelsens gode vilje.

»Det er ikke positivt. Vi har brug for at rejse og besøge vores kunder, så det er et problem for os, at det ikke har været muligt at rejse,« siger Steen Søndergaard, adm. direktør i Chemometec, der har 85 medarbejdere.

Chemometec havde i det seneste regnskabsår en omsætning på 175 mio. kr., og mere end halvdelen af omsætningen hentes i Nordamerika.

Også i de kommende uger og måneder ventes rejseaktiviteten i virksomhederne at være meget begrænset. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke nødvendige rejser til udlandet, Det er også svært at komme ud i verden, da flyselskaberne kun langsomt begynder at genoptage flyvningerne og kun til få destinationer.