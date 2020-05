Lagkagehuset er havnet i et stormvejr på de sociale medier

Den danske bagerkæde er kommet i hård modvind efter det er kommet frem, at selskabet har gemt sig bag en alternativ selskabskonstruktion i skattely, men samtidig har modtaget lønkompensation.

Kritikken hagler ned over Lagkagehuset på de sociale medier.

Flere kunder opfordrer til at boykotte virksomheden, efter det er kommet frem, at Lagkagehuset A/S ifølge TV2 har modtaget 4.684.001 kroner i lønkompensation, selvom virksomheden har en selskabskonstruktion, som er designet til ikke at betale skat i Danmark.

»Nu tror jeg vi alle har læst jeres standardsvar (sådan ca. en 3-400 gange). Og det ændrer jo ikke på, at man konstruerer sit selskab, sådan som I har konstrueret jeres, af en grund,« skriver en bruger i en kommentar på Lagkagehuset seneste Instagram-opslag og fortsætter:

»Og det ændrer slet slet ikke på det totalt uetiske i at ville bidrage så lidt som muligt til fælleskassen, og så bagefter have den frækhed at gå ud og brokke sig over den hjælp man åbenbart gerne tager imod fra selvsamme fælleskasse!«

Også på Facebook har hundredvis af kunder skrevet vrede beskeder på Lagkagehusets side.

På Twitter trender ”Lagkagehuset” ligeledes.

I et opslag på Instagram kommenterer den danske bagerkæde på de vrede beskeder:

»Lagkagehuset bidrager årligt med et tre-cifret millionbeløb til den danske statskasse via direkte og indirekte skatter og afgifter. I 2018 har vi ikke betalt selskabsskat, fordi vi investerede massivt i vækst, så vi i dag har 3.000 arbejdspladser og mere end 100 Lagkagehuset butikker i Danmark. For at kunne vokse i dette tempo, har vi foretaget betydelige investeringer med tilsvarende skattefradrag, som det gælder for alle, der driver virksomhed i Danmark. Derfor fremgår det af vores årsrapport for 2018, at vi ikke betalte selskabsskat, da vi ikke havde et overskud,« skriver Lagkagehuset og fortsætter:

»Når vi begynder at have overskud, og det er ikke sket endnu, fordi vi investerer så massivt i vækst i form af blandt andet nye butikker, så vil vi betale selskabsskat udover alle de øvrige indirekte og direkte skatter og afgifter, vi allerede betaler i dag,« skriver Lagkagehuset i en kommentar på Instagram.

Mikael Koch, der er Group CFO i Lagkagehuset, uddyber forklaringen yderligere i en mail til TV2:

»Lige nu har vi fuldt fokus på at holde hånden under de 3000 jobs i Danmark. Mere end 150 medarbejdere er pt. hjemsendt med løn, takket være statens hjælpepakke. Vi er glade for, at regeringen reagerede så hurtigt. Det er hidtil lykkedes Lagkagehuset at undgå afskedigelser under coronakrisen, og vi arbejder fortsat af al kraft på at undgå afskedigelser.«

Selskabet er ejet af og sambeskattet med Danish Bake Holding ApS, som ikke har betalt selskabsskat siden 2017.

FoodLuxCo S.à r.l. i Luxembourg ejer en tredjedel af Danish Bake Holding ApS. De resterende to tredjedele ejes af af CIDRON GARONNE LIMITED på Jersey. CIDRON GARONNE LIMITED ejer samtidig FoodLuxCo S.à r.l.