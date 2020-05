Dansk industrikoncern i nyt kæmpetab

Kapitalfondsejede Haarslev Industries sætter store beløb til. Men ledelsen ser fremgang, og ejeren tilfører flere penge.

Den danske industrikoncern Haarslev Industries er blevet ramt af endnu et stort milliontab. Dermed har selskabet på tre år sat over en halv mia. kr. til.

Det viser et nyt regnskab, skriver Fyens Stiftstidende.

Haarslev Industries, der fremstiller maskiner til forarbejdning af bl.a. fiskeri- og slagteriaffald, omsatte sidste år for 1,5 mia. kr. og fik et underskud på 127 mio. kr. efter skat.

Derfor måtte ejerne - anført af kapitalfonden Altor - skyde flere penge i selskabet.

Underskuddet skyldtes især overgangen til et nyt it-system og lukningen af et forretningsområde.

»Vi var klar over udfordringerne, men de blev større, end vi havde håbet. Det er svært at forberede sig på, og reelt kunne vi ikke have undgået mange af følgerne,« siger Henrik Kofoed, økonomidirektør i Haarslev Industries, til Fyens Stiftstidende.

Han hæfter sig ved, at driften af de områder, som ikke er ved at blive lukket, giver overskud.

Haarslev Industries med sine 1.100 ansatte har i en årrække været gennem en tumultarisk og til tider uskøn oprydning efter den tidligere ledelse.

Her sad Claus Østergaard, søn af Haarslevs stifter, som adm. direktør og altså en del af den familie, som i 2012 solgte livsværket til Altor.

Claus Østergaard blev dog i 2016 fyret som Haarslev-topchef, og det fik stifter Leif Østergaard til at trække sig fra bestyrelsen.

Siden stiftede Leif Østergaard selskabet Oestergaard, der er en direkte konkurrent til Haarslev, og som har hentet en stribe nøglemedarbejdere fra den gamle arbejdsplads.

Det blev begyndelsen på et dramatisk retsopgør mellem familien og Altor. Et retsopgør, som familien trak sig sejrrigt ud af.

Østergaard-familien stadig ejer 27 pct. af Haarslev Industries. Resten ejer Altor, som også døjer med underskud i et andet af sine danske industrifirmaer.

Det drejer sig om den problemramte maskinbygger Tresu, som har måttet fyre et trecifret antal medarbejdere og sidste år tabte 115 mio. kr.