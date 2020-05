Det britiske flyselskab Easyjet er blevet udsat for et angreb, hvor hackere har skaffet sig adgang til omtrent 9 millioner kunders e-mailadresser og rejseoplysninger. Samtidig er en række kunders kreditkortoplysninger stjålet.

Det skriver Easyjet i en fondsbørsmeddelelse.

Flyselskabet oplyser, at angrebet kommer fra »en højt sofistikeret kilde«, og at man har lukket sikkerhedshullet og sørget for, at der ikke er flere kunder, som bliver ramt. Der er endnu ikke tegn på, at nogen af de stjålne oplysninger er blevet misbrugt.

»Vi tager cybersikkerheden i vores systemer meget seriøst og har robuste sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte vores kunders personlige informationer. Men dette er en voksende trussel, i takt med at cyberangrebene bliver mere sofistikerede,« udtaler Easyjets adm. direktør, Johan Lundgren.

Easyjet skriver, at de ramte kunder vil blive kontaktet de kommende dage, og bliver man ikke kontaktet, er man ikke omfattet af sikkerhedsbruddet. Kunder, som har fået stjålet deres kreditkortoplysninger, er allerede kontaktet.

»Siden vi blev opmærksomme på hændelsen er det blevet klart, at der på grund af Covid-19 er en øget bekymring for, at personlig data bliver brugt til online-fup,« siger Johan Lundgren og fortsætter:

»Af den årsag, og på anbefaling fra ICO (Storbritanniens Informationsinstitution, red.), kontakter vi de kunder, hvis rejseoplysninger blev tilgået, og vi råder dem til at være ekstra opmærksomme - især hvis de modtager uopfordret kommunikation.«

Flyselskabet underskylder i meddelelsen sikkerhedsbruddet og siger, at det vil investere yderligere i at ruste dets sikkerhedssystemer mod nye angreb.

»Enhver virksomhed skal være agil og være foran truslen. Vi vil fortsætte med at investere i at beskytte vores kunder, vores systemer og vores data,« siger direktøren.