Der vil gå år, før vi igen drikker øl, som vi plejede

Afstandskravene i barer og på værtshuse er en stor trussel mod bryggeriernes salg og dermed overskud.

Kan du huske dengang i begyndelsen af marts, hvor du stod på et værtshus eller café foran baren sammen med en bunke andre mennesker for at fange tjenerens opmærksomhed?

Eller at I sad tæt stuvet sammen på den lokale beverding, og så Messi trylle i en Champions League-kamp med bordet fuld af øl?

Det kan bryggerierne også. Øllet flød i stride strømme og alt var godt.

Sådan er det ikke længere. Og sådan vil det måske heller ikke blive igen før om mange måneder eller måske år.

Det rammer bryggerierne hårdt. Især i Europa, skriver Bloomberg.

Salget i restauranter, barer og cafeer står for omkring halvdelen af de store bryggeriers omsætning i Europa.

I USA foretrækker amerikanere i stor stil at drikke hjemme. Fire ud af fem solgte øl i USA er et såkaldt ”carry-out sale” fra supermarkeder og andre butikker, mens kun en femtedel sælges i Horesta-segmentet.

»Bryggeriindustrien står foran sin hårdeste periode i mands minde. Supermarkedssalg sørger for, at vi får nogle penge ind, men det er stadig en katastrofe,« siger topchef Cees ’t Hart fra Carlsberg til Bloomberg.

Problemerne, affødt af afstandskravene på barer og restauranter, forstærkes yderligere af, at andre store ”drikke-begivenheder” ligeledes er lagt ned.

Fodbold vil blive spillet, men foreløbig uden tilskuere og dermed uden salg af øl på og uden for stadion. Alle musikfestivaler er aflyst. Desuden er turisterne måske væk fra strandene med deres øl i kølebokse, og selv her kan der komme afstandskrav på tale.

I forbindelse med regnskaberne for første kvartal har store bryggerier som AB Inbev, Carlsberg og Asahi alle fortalt om noget, der ligner et kollaps i salget - og værre er i vente i andet kvartal. Alle har droppet at komme med en forventning til overskuddet for hele året.

Japanske Asahi oplyste, at driftsoverskuddet i første kvartal faldt med 72 pct. Asahi har de seneste fire-fem år købt vildt op i netop Europa med mærker som Peroni i Italien og Pilsner Urquell. Her kan man tale om dårlig timing.

AB Inbev - også kendt som Budweiser - har mistet halvdelen af sin markedsværdi, Heineken-aktien er nede med 24 pct. og Carlsberg med 20 pct.

I Storbritannien forudser The British Beer and Pub Association, at 40 pct. af Storbritanniens 47.000 pub’er aldrig vil genåbne, med mindre regeringen går ind med støttepakker.

Flere af de store bryggerier har forsøgt at hjælpe barer og restauranter med tiltag som skal hjælpe pub’erne under navne som ”Love My Local” og Save Pub Life”, hvor man finder alternativer til salget inden for murene.

Andre tiltag har været salg af tilgodebeviser på fadøl, som kan indløses senere.

Mange barer skal måske til at opsætte plexiglas for at beskytte bartenderne, der vil komme håndsprit allevegne og mærker i gulvet, der skal minde folk om at holde afstand.

Endelig frygter Cees ’t Hart, at mange fra lavindkomstgrupperne vil have svært ved at få råd til at gå på den lokale, som de plejede.

De fleste store bryggerier har også satset meget på salget af specialøl i de senere år. Det er ikke sikkert, at kunderne i de første mange måneder vil have råd til at købe de dyrere specialøl. Det kunne tyde på et midlertidigt skifte væk fra håndbryggede øl og specialøl og over i de billigere almindelige industriøl.

»Det kan godt være, at vi et stykke tid ud i fremtiden bliver nødt til at koncentrere os om de billigere mærker. Den økonomiske krise kan blive mere langvarig (end selve coronakrisen, red.) og måske også ret så smertefuld,« siger Cees ’t Hart til Bloomberg.