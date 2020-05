Hummel vender retur til den bedste engelske række i fodbold gennem sponsorat med Everton. Det skal løfte salget globalt af fodboldtrøjer fra den danske virksomhed.

Sommerens europamesterskab i fodbold - med endda kampe på den danske hjemmebane - skulle have været en vigtig del af årets markedsføring hos Hummel. Selvom EM nu er udsat et år i kraft af coronakrisen, satser Hummel alligevel på øget international eksponering - allerede fra efteråret. Det skal ske med et nyt storsponsorat i den bedste, engelske fodboldrække.

Den danske sportsvirksomhed har en strategi om at vokse inden for salg af tøj og udstyr til sportsklubber – både til spillere og mange fans. I det indgår en plan om at komme ind hos flere store hold, som dermed kan præge det salg. Hummel er i dag tøjsponsor for det danske fodboldlandshold, der er klar til EM. Også bl.a. Brøndby, Rangers FC, Middlesbrough FC og flere spanske hold spiller i Hummel.

I sæson 2020/21 træder selskabet også atter ind i den bedste, britiske fodboldrække, Premier League. Det sker som sponsor for klubben Everton. Hummel var senest del af Premier League i 2006/07 gennem sponsorat med Aston Villa - og tidligere bl.a. Tottenham tilbage i 1980’erne.

Nu vender det danske mærke retur med Everton, som er en fodboldklub med en historie tilbage til 1878. Parterne har indgået en treårig aftale, men ønsker ikke at kommentere de økonomiske forhold i den.

Selskabet Hummel-virksomheden blev etableret i 1974 af håndboldspilleren Jørgen Vodsgaard og fik siden en række sportsstjerner som Allan Simonsen, Henning Jensen og Frank Arnesen med i ejerkredsen.

Navnet blev for alvor slået fast i 1980' erne gennem sponsorater med bl.a. det danske fodboldlandshold, men i 1992 kollapsede selskabet, hvorefter det blev genrejst af nye ejere.

Christian Stadil blev via familiekoncernen Thornico A/S medejer af Hummel i 1998, og året efter blev han eneejer.

Hummel adm. direktør Allan Vad Nielsen fastslår, at Premier League »er et fantastisk udstillingsvindue« for den danske virksomhed. Netop det har betydning for Hummel, der aktuelt bl.a. har en strategi om at øge salget i Asien, hvor engelsk fodbold også er populært.

»Med millioner af fans globalt har klubben en kendskabsgrad udover det sædvanlige for os. Vi ser derfor et kæmpe potentiale for de fremtidige vækstplaner og den internationale ekspansion i aftalen,« udtaler Allan Vad Nielsen i en pressemeddelelse.

Hos Everton udtaler adm. direktør Denise Barrett-Baxendale i samme boldgade, at samarbejdsaftalen »går hånd i hånd med vores kommercielle vækstmål«.

Netop sponsorater med spilletøj hænger også tæt sammen med salg af merchandise og trøjer til fans. Everton-aftalen er onsdagens anden meddelelse fra Hummel om et nyt sponsorat.

Selskabet har også netop lanceret samarbejde med den danske, børsnoterede virksomhed inden for e-sport, Astralis, der har tre hold som gør sig internationalt bemærkede.

Ifølge Allan Vad Nielsen er det tilfældigt, at de to aftaler lanceres samme dag.

Hummel, der indgår i familiekoncernen Thornico med Christian Stadil som ejer og bestyrelsesformand, har en målsætning om, at omsætningen når 2 mia. kr. i 2023. Regnskabet for 2019 er endnu ikke offentliggjort. I 2018 var omsætningen på 1,3 mia. kr.