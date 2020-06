Fragtkoncerner har kurs mod gedigen coronalussing til efteråret

Transportbranchen ser frem mod et efterår, hvor lavere vækst og en gæld, der tårner sig op, kan få de svageste til at styre mod konkurser.

Fragtsektoren har indtil nu kørt gennem coronakrisen uden meget slinger i valsen, men forude venter der problemer for de konjunkturfølsomme koncerner.

Sådan lyder det fra en række spillere i branchen, som peger på, at faldende vækst og ophobet gæld i øjeblikket er i gang med at grave en fælde for transportvirksomheder frem mod efteråret.

»Likviditeten i branchen ser okay ud nu, men jeg er noget bekymret, når vi kommer hen til september og oktober,« siger Lars Andersen, partner i Deloitte.

Det er en stakket frist. Søren Outzen, adm. direktør, Krone Fleet

Støtten fra hjælpepakker holder hånden under de mest pressede selskaber i øjeblikket. Sender et selskab en medarbejder hjem med statslig lønkompensation, kan virksomheden med hjælpepakkerne udskyde skattebetalingen af lønnen i stedet for at afregne den ved udgangen af måneden som normalt.

Det fungerer altså som en kapitalindsprøjtning, som skal tilbagebetales i efteråret.

»Der bliver skubbet en stor gældsbyrde foran i form af skat og moms, som der lige pludselig skal betales af på, og der kunne jeg godt frygte, at nogle virksomheder bliver nødt til at hive stikket,« siger Lars Andersen.

I Krone Fleet, der udlejer lastbiltrailere til danske og udenlandske vognmænd, oplever man, at kunder beder om at få hjælp med lejefri måneder. Her er direktør Søren Outzen enig i, at en del af branchen står med sorteper efter sommerferien, når gælden skal tilbagebetales.

»Det er en stakket frist. Det er kun at skubbe pinen,« siger han.

Det ville også være lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Jørgen Hansen, adm. direktør og ejer, Freja Transport & Logistics

Det store problem er, at transportbranchen for alvor risikerer at blive ramt på efterspørgslen i efteråret, hvis man spørger industrien.

»Vi har ikke gjort brug af pakkerne med udskudt skat og moms, men det ville også være lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Når de penge skal betales tilbage, er der ikke nødvendigvis kommet gang i hjulene endnu,« siger Jørgen Hansen, adm. direktør og ejer af Freja Transport & Logistics, en af Danmarks største fragtkoncerner.

En rundspørge blandt medlemmerne af brancheforeningen Danske Vognmænd, DTL, viser, at der mere eller mindre er lige så høj aktivitet blandt virksomhederne som normalt.

Selvfølgelig er visse sektorer ramt, eksempelvis transport af spiritus og mad til barer og restauranter, mens andre har set øget efterspørgsel.

»Det er et her og nu-billede. Men på den lidt længere bane er der noget mere skepsis. Samfundet er langsomt ved at genåbne, men der ligger en bekymring for, hvad de økonomiske følgevirkninger bliver af, at vi har været i den her situation,« siger Erik Østergaard, adm. direktør for DTL.

Transportbranchen nyder i øjeblikket godt af, at tidligere investeringsbeslutninger er i gang med at blive udført. Men det bliver efter alt at dømme fattigt med nye investeringer for brancher som turisterhvervet, restaurationerne og byggeriet, lyder det fra flere.

»Vi har ikke set den store nedgang endnu, og jeg tror først, den kommer senere i vores branche. Det kan ikke passe, at coronakrisen ikke får en konsekvens for investeringerne på sigt,« siger Jørgen Hansen fra Freja Transport.

Hvis fragtkoncernerne får mindre at lave, og lønkompensationens tidsfrist udløber, kan de ramte virksomheder også blive nødt til at sige farvel til en del af staben.

»Det er ikke en kortvarig krise. Når medarbejderne kommer retur og ikke får lønkompensation, skal virksomhederne til at tilpasse sig omsætningen. Det kommer til at gøre ondt,« siger Søren Outzen fra Krone Fleet.

De svageste firmaer i transportbranchen bliver pressede, stemmer Eivind Kolding i. Han er formand for Nordic Transport Group. Men det helt store blodbad forventer han ikke.

»Jeg tror, at likviditetsmulighederne bliver udnyttet og hjælper firmaer igennem krisen – og mon ikke, man løser det på den anden side på den ene eller den anden måde,« siger han.