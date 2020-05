De seneste forbrugstal indikerer, at danskerne har mod på at bruge penge, selv om recessionen øger risikoen for arbejdsløshed.

Ni dage efter genåbningen af dele af samfundet er danskernes forbrug stort set tilbage på et normalt niveau.

Det afslører Danske Banks nye forbrugstal, som ifølge banken overrasker positivt og giver grund til en vis optimisme, selv om tallene skal tages med forbehold, og der stadig er brancher, der lider.

»Når danskerne får mulighed for at gå ud at bruge penge, så gør de det. Det billede så vi også, da frisørerne åbnede,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, der peger på, at de seneste tal for tøjforbruget endda ligger 20-25 pct. over forbruget på samme tidspunkt sidste år.

Det er ikke nok til at kompensere for de fald, butikkerne har haft, men det er klart en god nyhed. Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank

Det er væsentligt for økonomien, i hvor høj grad faldet i forbruget skyldes, at folk ikke har haft mulighed for at bruge penge, og i hvor høj grad det skyldes, at folk er bekymrede for deres langsigtede indtægt eller for at blive syge.

»Det her sender signaler om, at det mere er det første – at man ikke har haft mulighed for at bruge penge. Det er en klar positiv overraskelse, at forbruget vender så hurtigt tilbage,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Forbruget i supermarkeder trækker stadig det samlede forbrug op. Men renset for det er forbruget nu kun 5-10 pct. under normalen, påpeger Danske Bank.

»Det er ikke nok til at kompensere for de fald, butikkerne har haft, men det er klart en god nyhed, at kunderne vender tilbage og relativt hurtigt,« pointerer Louise Aggerstrøm Hansen.

Der er dog stadig brancher, som lider.

Forbruget er stadig ca. 40 pct. under niveauet for et år siden for restauranter og værtshuse, efter at de er genåbnet. Det er dog en forbedring i forhold til tidligere, hvor faldet var på omkring 60 pct.

Skoforbruget halter også stadig med et niveau 20 pct. under sidste år, og der bruges næsten ikke penge på rejser.

BCG (Boston Consulting Group) kalder det i en skriftlig kommentar for »ekstraordinært hurtigt«, at forbruget er vendt tilbage.

»Særligt fordi forbruget faldt med 50-60 pct. under lockdown,« skriver analysehuset.

Danske Banks forbrugstal er baseret på kort- og Mobilepaybetalinger til og med den 19. maj. Dermed er der ikke i tallene taget højde for, at danskerne bruger færre kontanter. Det kan betyde, at tallene undervurderer faldet i det løbende forbrug.