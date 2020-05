Carlsberg indskyder et stort beløb og kommer til at sidde på 60 pct. af det fremtidige selskab.

Carlsberg slår sine bryggeriaktiviteter i Storbritannien sammen med Marston Brewing Company. Det danske bryggeri får 60 pct. ejerskab i det kommende joint venture.

Carlsberg skal skyde op til 2,3 mia. kr. (273 mio. GBP) ind i det fælles selskab og bliver dermed den kontrollerende ejer.

»Etableringen af et joint venture er et vigtigt skridt fremad for vores britiske forretning. Den samlede mærkevareportefølje vil give os mulighed for at tilbyde en markant stærkere brand-portefølje til vores britiske kunder og samtidig udvide distributionen til Marstons pub’er. Derudover vil den kombinerede forretning give vores kunder et bredere valg, større kapacitet, produktinnovation og markedsførings- og distributionsfordele,« siger koncernchef Cees ’t Hart fra Carlsberg.

Handlen ventes gennemført med virkning fra andet halvdel af året.

Det fortsættende selskab - Carlsberg Marston’s Brewing Company - vil slå deres bryggeri- og distributions aktiviteter sammen.

Blandt de mærker, der skal sælges på det britiske marked er Carlsberg, Poretti, Tetley’s, Sommersby. Fra Marston kommer mærker som Hobgoblin, Wainwright og 61 Depp.

Carlsbergs forretning i Storbritannien har gennem mange år været i en meget dårlig forfatning med store årlige underskud. Der har desuden været en lind strøm af direktørudskiftninger.

På det seneste har Carlsberg gennem store markedsføringskampagner forsøgt at rette op på det tabte.

Blandt de mere spektakulære tiltag var, at Carlsberg indrømmede, at man gennem en årrække ”havde mistet retningen”, og at øllet simpelthen var blevet for dårligt. Derfor lovede man at ændre opskriften på den britiske Carlsberg Pilsner.

Regningen for den dårligt drevne forretning gennem mange år fremgår af den aftale, der er indgået med Marston.

Ifølge en pressemeddelelse fra Marston blev Carlsbergs bryggeriaktiviteter kun værdisat til 200 mio. pund - 1,6 mia. kr. mens Marstons blev værdisat til 4,8 mia. kr.

Det er blandt andet grunden til, at Carlsberg må lægge et stort beløb til Marstons for at sikre, at Carlsberg dels kan indgå dette joint venture og samtidig sætte sig på 60 pct. af det fortsættende selskab.

Marston's Bryggeriforretning: Driver 6 bryggerier og 11 depoter og distributionscentre i England og Wales. De bedst kendte mærker er: Marston’s Pedigree, Hobgoblin, Wainwright, Young’s, Courage, Banks’s and McEwan’s. Marston distribuerer selv til ca. 11.000 kunder direkte. Bryggeriet omsatte for 3,2 mia. kr. i 2019 med et driftsoverskud på 365 mio. kr. Marston’s har i mere end 180 år drevet bryggeri og pub’er.

Carlsberg UK har nydt stor veneration i bryggeriets bestyrelse, fordi det var et af de første selskaber som Carlsberg etablerede uden for Danmark.

Men historien har i mange år fået lov til at skygge for de forretningsmæssige kvaliteter, og, ifølge Finans’ kilder, har de skiftende engelske ledelser fået alt for lang snor gennem tiden.

Lige siden Cees ’t Hart overtog posten som topchef for Carlsberg har han arbejdet på at få skruet en fornuftig forretning i Storbritannien sammen.

Først ved at lappe på den eksisterende forretning, men det var langt fra nok. Nu skal det nye joint venture vaske tavlen ren og Carlsberg har dermed slået sig sammen med en af de bedre bryggerigrupper i Storbritannien.

At det er en samarbejdspartner med helt anden selvtillid, fremgår med al tydelighed af meddelelsen fra Marston.

»Dette nye partnerskab anerkender Marstons strategi, position og konsistente evne til klare sig bedre end det britiske ølmarked generelt. Handlen skaber værdi for vores aktionærer her og nu. Samtidig med at det bevarer aktionærernes interesse i værdiskabelsen i det nye samlede selskab,« siger Ralph Findlay, der koncernchef i Marston’s.