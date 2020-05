Dansk chokoladefamilie fordobler overskuddet

Familiefirmaet Aasted, der kan dateres tilbage til 1917, har for alvor rejst sig efter et uventet milliontab.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den over 100 år gamle danske familievirksomhed Aasted, der producerer maskiner til chokoladeindustrien, lever igen en sød tilværelse i Farum.

Efter et stort og uventet milliontab i 2017 har Aasted genrejst sin bundlinje med overskud to år i træk. Sidste år fordobledes resultatet til 29 mio. kr., viser et nyt regnskab.

Det var bedre end forventet.

»Selskabets strategiske tiltag samt løbende justeringer har vist sig at få hurtig effekt,« skriver ledelsen i regnskabet.

Selvom familiefirmaet fra Farum lever en forholdsvis stille tilværelse, er der tale om en større dansk virksomhed, hvis produkter mange danskere har været i berøring med. I hvert fald billedligt talt.

Aasted laver nemlig de maskiner, der bliver brugt i produktionen af chokolade hos giganter som Nestlé, Toms og Carletti. Konkret er det f.eks. anlæg fra Aasted, der er med til at lave guldbarrer, guldkarameller og pålægschokolade.

Gennem årene har Aasted indbragt ejerfamilien et stort trecifret millionbeløb. I sine forskellige holdingselskaber har Aasted-familien opbygget en samlet formue på over 500 mio. kr.

Forventningen er, at der i år lægges yderligere til formuen. Aasted regner med et resultat på nogenlunde samme niveau som i 2019.

»Forventningerne bygger på den faktiske ordrebeholdning samt vores forventninger til et i øvrigt ret turbulent globalt marked,« skriver ledelsen i regnskabet og tilføjer, at man på nuværende tidspunkt ikke har nogen indikation af, hvordan coronavirussen vil påvirke selskabet på kort sigt.

Aasted kan dateres helt tilbage til 1917 og har været i hænderne på tre generationer i familien. Senest stod Allan Aasted i spidsen for virksomheden som adm. direktør frem til september 2016.

Nu fungerer han i stedet som næstformand i bestyrelsen, mens Piet Tæstensen er øverste chef.

Udover Aasted-familien er den succesrige maskinproducent ejet af Mads Hedstrøm. Han kom ind i ejerkredsen i 2010, da Aasted fusionerede med den mindre virksomhed A. E. Nielsen.

Aasted omsatte sidste år for 589 mio. kr. og beskæftigede ca. 350 fuldtidsansatte.