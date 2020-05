Milliardær vil sælge slot: I mellemtiden må han holde hånden under det

Mikael Goldscmidt taber igen millioner på det slot, som han i efteråret satte til salg. Han har tilmed måttet forhøje slottets kapital.

Ejendomsmilliardæren Mikael Goldschmidt vil gerne sælge Kokkedal Slot i Nordsjælland.

Det fik ham i efteråret til at sætte slottet til salg for 150 mio. kr. i håbet om at finde en køber, der vil »videreføre dette helt unikke ”high end-koncept”«, som Mikael Goldschmidt formulerede det i en pressemeddelelse.

En ny køber er dog endnu ikke fundet, og Mikael Goldschmidt var i december 2019 nødt til at beskytte sin investering. Derfor lavede han en kapitalforhøjelse på 9,5 mio. kr. til Kokkedal Slot gennem konvertering af gæld.

Det fremgår af et nyt regnskab fra Slotshotellet ApS, driftsselskabet bag Kokkedal Slot, der drives som et hotel.

Underskuddet i regnskabsåret blev på 7,1 mio. kr. efter skat. En meget lille forbedring i forhold til året forinden.

»Der er til stadighed stor fokus på vores vision om et slotshotel med luksusstandard på femstjernet niveau med spændende oplevelsesmuligheder,« står der i det nye regnskab.

Slotshotellet ApS skal ikke gøre sig forhåbninger om at forbedre resultatet i 2020. Dertil har påvirkningen fra coronakrisen været for stor.

»Grundet coronakrisen er det ledelsens forventning, at slottet i det kommende år vil opnå en væsentlig lavere omsætning og et lavere resultat end 2019,« står der i regnskabet.

Udover driftsselskabet findes der også et ejendomsselskab, Kokkedal Slot ApS, der i 2019 havde et underskud på 1,8 mio. kr.

Dette var også en forbedring i forhold til 2018, omend resultatet for ejendomsselskabet stadig bliver betegnet som »utilfredsstillende«.

Kokkedal Slot har tidligere været genstand for en navnestrid med et slot i nordjyske Brovst. Først afgjorde Sø- og Handelsretten, at det nordjyske slot havde eneret til varemærket Kokkedal Slot. Senere omgjorde Østre Landsret dog den afgørelse.

Mikael Goldschmidt overtog Kokkedal Slot i 2013 efter en gennemgribende renovering. Men slottet, hvis historie går helt tilbage til 1746, har konsekvent haft underskud under hans ejerskab.

Den 62-årige slotsejer har imidlertid rigeligt med penge til at holde sit tabsramte slotseventyr i live. Mikael Goldschmidt er Danmarks 36. rigeste mand med en anslået formue på 3,2 mia. kr.

Kokkedal Slot er en del af hans forretningsimperium M. Goldschmidt Holding, der udover ejendomme for milliarder ejer butikskæden Imerco og investerer i værdipapirer.